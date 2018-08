À peine deux plaintes jugées non fondées révisées

Le comité indépendant mis en place dans la foulée d’une initiative québécoise inspirée de la méthode Philadelphie n’a révisé que deux plaintes pour violence sexuelle jugées non fondées au cours des huit derniers mois, a appris «Le Journal de Québec».

Le ministère de la Sécurité publique et la Sûreté du Québec annonçaient en décembre dernier un projet-pilote d’un an visant à réexaminer les dossiers d’agression sexuelle n’ayant pas mené à des accusations, depuis 2013. La SQ estimait détenir environ 2000 cas admissibles.

Les victimes étaient invitées à contacter la SQ afin que leur situation soit réétudiée par un groupe indépendant composé de policiers, d’organismes de défense des victimes et de représentants du Directeur des poursuites criminelles et pénales. Or, à peine une poignée d’entre elles ont signalé leur intérêt, révélait «Le Journal de Québec» en janvier dernier.

Alors que ses travaux devaient commencer en janvier 2018, le comité de révision – baptisé VOIE pour Vérifications et observations intersectorielles des enquêtes en matière d’agressions sexuelles – n’a été officiellement formé qu’au printemps. Les dix membres du groupe se sont ensuite réunis afin de déterminer les protocoles à adopter avant d’entamer la révision des dossiers.

Le comité indépendant a finalement pu tenir une première journée de travail. À peine deux plaintes pour violence sexuelle ont alors été évaluées afin de s’assurer que le processus d’enquête avait été effectué de façon adéquate. Sans confirmer ce chiffre, la porte-parole de la SQ, Martine Asselin, reconnaît que «peu de cas» ont été épluchés.

Malgré ce bilan, des groupes impliqués dans le projet s’entendent pour dire que l’expérience demeure pertinente et nécessaire. «C’est sûr que c’est lent, que ça aurait été le fun de réviser plus de dossiers. Mais en même temps, mieux vaut bien faire les choses», analyse Stéphanie Tremblay, porte-parole du Regroupement québécois des CALACS (Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel).

Même son de cloche du côté du CALACS La Chrysalide. «L’objectif premier n’est pas nécessairement de rouvrir des enquêtes. Si c’est le cas, tant mieux. L’objectif premier, c’est de réviser les pratiques pour que les victimes regagnent confiance dans le système», explique la coordonnatrice, France Clément.

Manque de cas

Les victimes sont encore peu nombreuses à demander un réexamen de cas. Pour mieux les informer de la démarche en cours, des lettres leur ont récemment été envoyées, selon France Clément. Si la situation persiste, la SQ n’exclut pas la possibilité d’aller piger dans ses dossiers pour les soumettre à une révision. Lors de son unique rencontre de travail, le comité VOIE a d’ailleurs analysé un cas qui avait été amené par une ressource d’aide.

Une seconde rencontre de travail est prévue en octobre. Un rapport sera transmis au ministère de la Sécurité publique à la fin du projet-pilote. C’est à ce moment-là, selon la SQ, qu’il sera possible de savoir si les dossiers analysés feront l’objet de nouvelles enquêtes.

En 1999, une première révision de plaintes jugées non fondées par la police de Philadelphie a mené à la réouverture de plus de 1800 dossiers en matière de délit sexuel.