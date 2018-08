Attaques d'un chien: Valérie Plante «extrêmement troublée»

La mairesse Valérie Plante en appelle à la responsabilité des propriétaires d’animaux après l’agression de deux enfants par le même chien à Montréal-Nord cette fin de semaine.

«Il faut absolument que tous ceux qui ont des animaux réalisent à quel point ils ont une responsabilité par rapport à la population», a souligné la mairesse de Montréal, qui s’est dite «extrêmement troublée» par les deux évènements, lors d’un point de presse lundi à l’hôtel de ville.

«Cet animal avait semble-t-il un comportement agressif. N’importe qui aurait pu appeler le 311. Dès qu’il y a dénonciation de ce type-là, on envoie les équipes pour une évaluation et s’il est dangereux, on agit», a-t-elle ensuite insisté.

Nouveau règlement

Coïncidence : le nouveau règlement canin, dévoilé en juin, était adopté quelques heures plus tard au conseil municipal.

La Ville crée ainsi la catégorie de «chiens à risque». Même s’ils n’ont jamais mordu ou attaqué personne, les chiens qui ont montré un comportement potentiellement dangereux peuvent en faire partie.

Pour les garder, leurs maîtres devront payer un permis supplémentaire de 150 $. Leur animal devra également être muselé et attaché dès qu’il se trouve à l’extérieur.

«Ce qu’on dit dans notre règlement c’est qu’un propriétaire est responsable de son chien en tout temps. Laisser un chien sur un poteau parce qu’on va faire des commissions : ça ne marche pas ! Le laisser à la maison pendant des heures : non plus. Le laisser seul dans sa voiture en pleine chaleur: ce n’est plus possible», a poursuivi la mairesse en haussant le ton.

Pitbull

La nouvelle réglementation remplace celle adoptée sous l’administration Coderre, qui visait avant tout à serrer la vis aux propriétaires de pitbulls, les obligeant notamment à inscrire leur animal de compagnie à un registre.

En juin 2016, une femme avait perdu la vie après avoir été attaquée par un pitbull à Pointe-aux-Trembles, ce qui avait poussé l’ancien maire à adopter son controversé règlement, appuyé par le gouvernement provincial.

Québec est depuis revenu sur sa décision, se pliant aux arguments de l’administration Plante

«On va continuer de pousser pour qu’on ne cible pas un type d’animal en particulier, mais les propriétaires», a réitéré Valérie Plante lundi.

Le chien est responsable des deux agressions de dimanche dernier serait de type pitbull, ainsi que le rapporte TVA Nouvelles.