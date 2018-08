Cinq maires de la Rive-Sud veulent des engagements en transport

À deux mois des élections provinciales, les cinq maires de l'agglomération de Longueuil demandent aux partis en lice de s'engager à réaliser d'ici 2025 un ambitieux plan de transport, comprenant notamment un métro et un tramway.

«Quand on regarde la carte des transports de la région métropolitaine, on se rend compte que la Rive-Sud est le seul endroit où rien n'a été fait depuis 50 ans. Alors, nous disons ensemble "c'est à notre tour"», a lancé la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, lors de la présentation de la «Vision du transport en commun 2025» qui s'est déroulée dans les garages du Réseau de transport de Longueuil (RTL).

La mairesse fait ainsi un clin d'oeil à la Rive-Nord, qui a également dévoilé un important plan de mobilité au printemps.

Or, c'est bien l'ensemble des banlieues de Montréal, incluant Longueuil, Brossard, Boucherville, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville, qui fait face actuellement à de graves problèmes de congestion.

La situation est particulièrement catastrophique sur les ponts qui les relient à Montréal, mais le réseau local est lui aussi engorgé.

«Le nombre de voitures dans l'agglomération augmente trois fois plus vite que la population. Cette situation nuit à la qualité de vie de nos citoyens et à la compétitivité de nos entreprises», a constaté le maire de Saint-Lambert et président du conseil d'administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL), Pierre Brodeur.

Projets demandés

Outre le Réseau express métropolitain (REM) déjà sur les rails, les élus demandent le prolongement de la ligne jaune sur l'axe du boulevard Roland-Therrien. Ils souhaitent aussi obtenir la mise en place d'un tramway sur le boulevard Taschereau et le développement d'un réseau rapide d'autobus dans l'agglomération.

«Nous constatons que le nombre de déplacements vers Montréal stagne depuis 10 ans, alors que ceux qui restent sur la Rive-Sud augmentent rapidement», a affirmé le directeur général du RTL, Michel Veilleux.

«Nos besoins sont urgents et nous nous attendons à ce que toutes les personnes qui souhaitent représenter nos citoyens dans les prochaines années fassent de cette vision leur vision pour l'agglomération», a insisté Mme Parent.

Interrogés sur place, les députés et candidats des différents partis se sont tous montrés favorables au plan.