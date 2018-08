«Comme un nuage de mouches» à Beauport

Déjà exaspérés par la poussière abondante qui se dégage d’entreprises avoisinantes depuis plusieurs années, des résidents de Beauport voient rouge depuis qu’un nuage de résidus de bitume s’est abattu sur le quartier.

Le 19 juillet dernier, les résidents du secteur Courville qui épouse le boulevard Louis-XIV fulminaient alors qu’une poussière bitumineuse s’est répandue sur le quartier, recouvrant mobiliers extérieurs, voitures et même des jouets pour enfant.

«On a vu comme un nuage de mouches. C’était 100 pieds de haut», rapporte Régis Roy, un résident du secteur.

Au total, une douzaine de plaintes ont été déposées au ministère de l’Environnement en lien avec cet épisode. Des inspecteurs du ministère et de la Ville de Québec ont été dépêchés sur place pour mener une enquête, qui est toujours en cours.

Selon les informations recueillies par «Le Journal de Québec», la substance noire serait de la poussière de bitume qui émanait d’une opération de concassage d’asphalte. Il s’agit d’une des activités des industries voisines.

«De la cochonnerie»

L’émission de bitume du 19 juillet est le premier épisode du genre à survenir.

Mais ce désagrément fait remonter à la surface un voisinage difficile que les citoyens disent endurer depuis des décennies.

Le nuage de bitume s’est ajouté aux émissions quasi quotidiennes de poussière provenant du concassage de roches. Le ministère de l’Environnement a d’ailleurs émis, le 24 juillet, un avis de non-conformité envers Carrières Québec inc., une des entreprises situées à proximité.

«Habituellement, c’est de la cochonnerie. Mais pas autant que ça», bouillonne Jacques Giroux, fulminant contre les dynamitages qu’il compare à des «tremblements de terre».

«Ça pique et ça nous fait tousser. À long terme, ce n’est pas bon, c’est certain», s’inquiète Maxime Tremblay, qui réside à Courville depuis 30 ans.

Outre Carrières Québec inc., le ministère rappelle que «d’autres entreprises de la région» se sont vu réprimander par le passé pour avoir émis trop de résidus dans l’air.

«Bizarre»

Deux entreprises à proximité sont «susceptibles» d’être à la source du rejet de poussière bitumineuse, soit Carrières Québec inc. et Béton Lagacé, révèle la conseillère en communication à la Ville de Québec, Danielle Caron.

Carrières Québec inc. admet qu’elle concassait bel et bien de l’asphalte le 19 juillet et qu’elle est l’entreprise «la plus collée» sur le secteur touché. Elle remet toutefois en doute sa responsabilité dans cet épisode précis.

«On a de la misère à comprendre. On est 100 pieds de profond dans un trou. Que ça soit sorti du site et que ça remonte une digue de 100 pieds, est-ce que ça se peut ? Oui, c’est possible. Mais on trouve ça bizarre», laisse planer Martin Caron, responsable des ventes chez Carrières Québec inc.

Quant à Béton Lagacé, «Le Journal de Québec» n’a pas été en mesure de joindre un représentant de l’entreprise hier.

S’il dit bien vouloir cohabiter avec les entreprises, le résident Régis Roy soulève que ce qu’il veut, «c’est qu’ils nous respectent», une affirmation aussitôt soutenue par nombre de ses voisins à ses côtés.

Détails de l'événement

Survenu le 19 juillet

12 plaintes déposées au ministère de l’Environnement

Le bitume...

Possiblement cancérogène, selon le Centre international de recherche sur le cancer

Peut entraîner des complications respiratoires, rapporte l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (France)