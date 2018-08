Des étudiants des métiers de la mer courtisés pendant leur formation

Les employeurs s'arrachent littéralement les étudiants de l'Institut maritime du Québec (IMQ) de Rimouski comme la demande est si forte pour les métiers de la mer, notamment pour la navigation et la plongée sous-marine.

L’établissement est le seul centre de formation francophone des métiers de la mer en Amérique du Nord. Les 400 étudiants ont fait leur rentrée dans les derniers jours.

L'avenir est prometteur pour les étudiants qui choisissent les métiers de la mer. Les finissants de l'Institut maritime du Québec sont assurés de se tailler une place sur le marché du travail.

«100% de taux de placement et ce serait plus que ça. Plus on a d'étudiants, plus on a de diplômés. Tous nos étudiants se trouvent des emplois», Mélanie Leblanc, directrice adjointe des services aux élèves à l’Institut.

Pour les étudiants, il est rassurant de voir que les perspectives d'emplois sont excellentes.

«C'est sûr que c'est encourageant de pousser plus loin et de continuer dans le domaine», explique un étudiant en deuxième année du programme de navigation. «Beaucoup d'offres d'emplois, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'étudiants», ajoute une étudiante en logistique à l'IMQ.

Les besoins de l'industrie sont plus importants que le nombre de diplômés dans certains programmes. Une formation professionnelle en matelotage a même été ajoutée à Lévis. L'Institut maritime du Québec réalise régulièrement des analyses pour s'assurer de répondre au marché.

«L'offre de place qu'on offre vise à répondre à la demande. Il ne faut pas non plus tomber dans le jeu des besoins qui sont augmentés parce qu'il y a des projets spécifiques», explique Mme Leblanc.

La demande est telle dans l'industrie que plusieurs étudiants de l'Institut maritime du Québec décrochent déjà des emplois d'été dans le domaine.

«Cet été, j'ai travaillé sur le Jana Desgagnés pendant 62 jours. J'ai eu la chance de faire la job d'un ingénieur», raconte avec fierté un étudiant.

Certains programmes sont plus méconnus du grand public. C'est le cas du programme de Technologie de l'architecture navale.

«Faut travailler à dresser des portraits plus réalistes et très positifs de l'emploi et de ce qui se passe», estime Mme Leblanc.

La formation très pratique est appréciée des étudiants.

«Un an complet de stage en mer à faire dans notre formation de quatre ans», explique une étudiante de troisième année en navigation.

«J'ai eu la chance de faire deux stages chez Groupe Océan qui se sont très bien passés», ajoute pour sa part un étudiant d'origine française finissant en architecture navale.