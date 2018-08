Du soleil et des températures plus clémentes

La semaine s’annonce ensoleillée et les températures confortables. L’arrivée d’un nouveau système va amener de la pluie et une baisse des températures, mercredi, sur l’ensemble de la province.

Lundi, la journée sera ensoleillée pour tout le monde, il fera 28 °C à Montréal et 26 °C à Québec.

C’est à partir de mardi qu’un nouveau système va faire son apparition sur la province et apporter des nuages et des précipitations. La journée de mardi sera nuageuse à Montréal, mais ensoleillée à Québec.

La zone de précipitation va toucher le sud de la province au cours de la soirée, et le centre dans la nuit de mardi à mercredi.

La pluie va se généraliser sur l’ensemble des secteurs, mercredi, et les températures baisseront légèrement pour se situer sous les normales de saison. À Montréal et à Québec, des averses sont prévues toute la journée et il fera 22 °C et 20 °C, respectivement.

Le soleil sera de retour pour tout le monde dès jeudi, et ce pendant plusieurs jours. Côté températures, elles seront encore très confortables avant de remonter progressivement.