Gaétan Barrette se délecte du refus de Gertrude Bourdon à la CAQ

Le ministre Gaétan Barrette se délecte du pied de nez de la grande patronne du CHU de Québec-Université Laval Gertrude Bourdon à l’endroit de la CAQ.

Candidate pressentie pour le poste de ministre de la Santé dans un éventuel gouvernement caquiste, la PDG du CHU a fait faux bond à François Legault samedi.

«On a une administratrice chevronnée dans le réseau de la santé, que j’apprécie moi-même, que j’ai connue depuis des années et qui dit non au programme de la CAQ. C’est une personne du réseau, elle dit à la CAQ: votre programme il n’est pas bon, il va faire plus de tort de que de bien !» a lancé lundi le ministre Gaétan Barrette, à l’entrée d’un rassemblement des candidats libéraux qui se tient à Scott, en Beauce.

Courtisée par le PLQ

Mme Bourdon est également courtisée par le Parti libéral du Québec.

Seul hic, l’actuel ministre de la Santé a récemment signifié son désir de chapeauter à nouveau cet important portefeuille advenant l’élection d’un autre gouvernement libéral.

C’est pourtant le poste convoité par la PDG du CHU, une ancienne infirmière. «J’ai aussi dit que c’était la prérogative du premier ministre de décider qui serait ministre de quoi», de préciser Gaétan Barrette.

Il a convenu que ça ne prend pas nécessairement un médecin pour diriger le ministère de la Santé.

«Ça prend quelqu’un qui est, dans mon expression familière, bilingue en santé, donc quelqu’un qui a une connaissance approfondie du réseau, une expérience plus que significative du réseau. À ces deux questions-là, la réponse est évidente pour Mme Bourdon», a précisé le ministre.

Mme Bourdon avait des exigences qui n’ont pas toutes trouvé écho auprès de M. Legault, notamment que la CAQ abandonne son projet de rouvrir l’entente sur les salaires des médecins spécialistes dans l’espoir d’y récupérer 1 milliard $ et qu’un futur gouvernement caquiste hausse de 8% le budget de la Santé.

Le Dr Barrette a refusé de commenter les exigences de Gertrude Bourdon.

En point de presse, le premier ministre a refusé de parler des discussions entre le PLQ et Mme Bourdon.