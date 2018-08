Il fonçait à 158 km/h dans une zone scolaire

Un automobiliste extrêmement pressé s'est fait prendre alors qu'il filait près de quatre fois plus rapidement que la limite de vitesse permise dans une zone scolaire de Vaughan, en banlieue de Toronto, tard dimanche soir.

Le conducteur, un homme de 31 ans, fonçait au volant de sa rutilante voiture Aston Martin 2019 jaune à 158 km/h, dans une zone scolaire où la vitesse est pourtant limitée à 40 km/h, a expliqué la police régionale de York lundi.

Le véhicule a immédiatement été saisi et le permis de son conducteur a été suspendu pour une période de sept jours. L'automobiliste devra faire face à la justice pour répondre à des accusations de conduite dangereuse et de manœuvre périlleuse.

Cette dernière accusation, spécifique à l'Ontario, peut s'appliquer en cas d'excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la limite permise. Elle peut s'accompagner d'une suspension de permis allant jusqu'à deux ans, de six mois de prison et d'une amende minimale de 2000 $.

La police régionale de York a rappelé aux automobilistes d'être prudents dans les zones scolaires, particulièrement à l'approche de la rentrée des classes.