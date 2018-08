La coupe des oreilles des chiens critiquée par les vétérinaires

Les vétérinaires québécois déplorent qu’il y ait encore plusieurs cas de chiens avec les oreilles taillées ou la queue coupée au Québec et constatent que la plupart des opérations de ce genre recensées l’an dernier ont été pratiquées par des vétérinaires de l’Ontario.

La pratique est strictement interdite au Québec depuis le 1er janvier 2017, mais un sondage effectué par l'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux indique que 29 % des membres de cette association ont examiné, l'année passée, au moins un chien ayant subi une taille d'oreille. Pour ce qui est de la queue, 31 % des médecins vétérinaires ayant répondu au sondage ont dit avoir examiné au moins un chien ayant subi une taille de queue, toujours en 2017.

Les dobermans, pitbulls, danois, boxers, schnauzers, épagneuls, rottweilers et braques sont les races les plus affectées par ces pratiques.

L’étude de l’Association ajoute que, «selon les informations qu'ils ont été en mesure d'obtenir, les médecins vétérinaires interrogés ont indiqué que dans 88 % des cas, cette chirurgie avait été pratiquée par des vétérinaires ontariens et 2 % par des vétérinaires américains».

Le sondage a été réalisé en ligne auprès de 324 vétérinaires membres de l’Association en janvier dernier.

L'Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux dit espérer «que l'Ordre des vétérinaires de l'Ontario suivra les traces de son équivalent québécois et interdira également ces interventions chirurgicales».

Elle trouve «déplorable que certains éleveurs ou propriétaires de chiens continuent d'infliger à leur bête ce type de douleur pour des raisons purement esthétiques» et rappelle aux éleveurs et propriétaires de chiens «qui seraient tentés de pratiquer eux-mêmes ces chirurgies qu'ils sont passibles de poursuite pour cruauté animale et pratique illégale de la médecine vétérinaire».