Labeaume veut des engagements électoraux

Le maire Régis Labeaume invite les partis politiques provinciaux à se mouiller sur le sort du pont de Québec lors de la prochaine campagne électorale.

L’état de la structure centenaire, qui rouille à vue d’œil, inquiète de nombreux observateurs depuis plusieurs années, incluant le maire qui inscrira l'enjeu sur sa liste d'épicerie pour le prochain scrutin. Le Canadien National (CN), propriétaire du pont depuis que le fédéral le lui a cédé en 1993, refuse d’investir dans une opération massive de peinture évaluée à 400 millions $.

Lors de la dernière campagne fédérale en 2015, le Parti libéral du Canada s’était engagé à trouver une solution dans les six mois suivant son élection. Près de trois ans plus tard, les « négociations » se poursuivent toujours, dit-on, entre le CN, Ottawa et Québec.

«Il faudrait demander à M. (Jean-Yves) Duclos, c’est lui qui a le dossier dans les mains... Je lui en parle (souvent), mais à un moment donné, je désespère. Ça m’arrive moi aussi de désespérer. Ça travaille, ça travaille, mais j’ai toujours la même réponse», a relaté le maire de Québec en entrevue au FM93, lundi midi, avec le nouveau duo à l’animation formé de Luc Lavoie et Myriam Ségal.

Visiblement exaspéré que le dossier s’éternise, le maire de Québec en appelle maintenant aux politiciens provinciaux, à l’aube du déclenchement de la campagne électorale.

«Moi, je pense que dans la prochaine élection provinciale, les partis doivent prendre des engagements. À un moment donné, quand t’es politicien, il faut que t’acceptes de déranger (...) Il faut brasser les bureaucraties, on n’a pas le choix, c’est notre métier. Si les politiciens qui sont concernés par ça ne font pas le choix de déranger, on a un maudit problème», a laissé tomber M. Labeaume au micro du FM93.

Le CN a une «culture de cow-boy»

Le maire, qui a souvent eu des mots très durs envers le CN, a écorché à nouveau le géant ferroviaire et sa «culture de cow-boy». Il accuse l’entreprise d’avoir «pris une décision corporative» en négligeant l’entretien de ses infrastructures qui rouillent «partout au Québec».

«Nous, on dépense de l’argent pour améliorer la beauté des villes puis on est toujours pognés avec ces ordures-là. La culture de cow-boy du CN est venue avec l’Américain qui était président il y a quelques années et c’est la même mentalité corporative qui est restée : c’est le maximum de profits à chaque trimestre pour les actionnaires. Je comprends ça, mais tu ne peux pas le faire au détriment du public et de la sécurité du public.»

Questionné sur le récent effondrement d’un pont à Gênes, en Italie, le maire n’a pas tenu des propos très rassurants. «Chaque fois que ça arrive dans le monde, tout le monde dit : " Ah...c’était possible ". On oublie que c’était possible. Moi, j’ai toujours dit pour le pont de Québec : "Qui est capable de me signer un rapport pour me dire qu’il ne tombera pas dans les dix prochaines années ?" J’attends la personne qui va me signer ça.»

«Moi, il n’y a pas un chimiste dans la vie qui m’a dit que la rouille, ça améliore la qualité d’une structure d’acier... C’est l’envers du bon sens. À un moment donné, faut que t’entretiennes ça le métal», a-t-il ajouté.

Centrale de police

Par ailleurs, le maire semble avoir pratiquement scellé le dossier de la future centrale de police, qui risque de n’être finalement jamais construite sur le terrain prévu, dans Lebourgneuf. La Ville avait déboursé 2,6 millions $ en 2016 pour l’acquisition du terrain voisin de la Sûreté du Québec, mais a réalisé après coup qu’il n’y aurait pas assez d'espace pour aménager un nombre suffisant de cases de stationnement.

Peu loquace à ce sujet, M. Labeaume a quand même laissé entendre clairement qu’il magasinait un autre terrain, promettant des réponses prochainement. «Il va falloir changer de place, je pense. On va vous revenir là-dessus.», a-t-il laissé tomber au cours de cette entrevue, la première qu’il accordait à un média à son retour au travail après les vacances estivales.

En mai dernier, le maire avait déjà évoqué la possibilité de trouver un autre terrain dans la foulée de la démission de son bras droit, Jonatan Julien, blâmé ouvertement par le maire pour l’explosion des coûts du projet.