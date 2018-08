L’adorable Bruno a été adopté!

Bruno, un adorable chat bleu russe qui était dans un refuge depuis le mois d’avril, a finalement trouvé une nouvelle maison pour la vie.

Ce soir le refuge de Chicago, qui a fait une publication sur sa page Facebook pour annoncer que le félin était disponible pour adoption, a fait savoir que demain sa nouvelle propriétaire pourrait venir signer les papiers pour en faire un nouveau membre de la famille.

Depuis que la vidéo de cette grosse boule de poil, qui se tient debout tel un humain, a été mise en ligne sur Facebook, elle est devenue virale et reprise par plusieurs médias.

Le refuge a reçu des centaines de demandes pour adopter Bruno qui est aussi polydactyle, ce qui veut dire qu’il a plus de doigts que la normale. On dirait d’ailleurs que le chat porte des mitaines.

Le bleu russe, qui doit peser normalement entre 7 (3,3kg) et 10 livres (4,5 kg) fait actuellement 25 livres (11,4), selon ABC. On s’en doute, Bruno adore manger. Et d’après le refuge il est extrêmement gentil.