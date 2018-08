L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville achète des poubelles fermées

Pour tenter d’éloigner les coyotes des parcs et assurer leur propreté, l’arrondissement d’Ahunstic-Cartierville achète depuis les derniers mois des poubelles fermées.

«Quand je suis arrivée à la mairie, je suis allée voir le directeur des travaux publics et lui ai dit : ‘‘là on achète plus de grosses poubelles comme cela’’», a raconté la mairesse de l’arrondissement Émilie Thuillier, en poste depuis le mois de novembre.

L’arrondissement teste présentement un modèle de poubelle fermée dans ses parcs en rénovation, pour éventuellement en implanter sur l’ensemble de son territoire.

Le parc Sainte-Odile et la rue piétonne Park Stanley sont par exemple dotés de ce genre de poubelles, qui ont aussi une section pour le recyclage.

«Le système fait en sorte que c’est difficile de pousser la porte, alors c’est anti-raton, anti-écureuil, donc aussi anti-coyote. C’est pour la propreté, mais c’est également pour les animaux», a expliqué Émilie Thuillier.

Comité poubelle

La Ville de Montréal a mis en place dans les derniers mois un comité pour gérer la présence du coyote urbain, qui compte un sous-comité dédié à la question des poubelles.

Selon Mme Thuillier, ce comité devrait émettre d’ici les prochains mois des recommandations pour l’encadrement des poubelles, qui seront ensuite étudiées.

Ramassage plus fréquent

En attendant, les poubelles sont plus fréquemment ramassées dans les parcs problématiques, où la présence de coyotes a été signalée, comme le parc des Hirondelles dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.

Émilie Thuillier assure que les parcs seront entièrement dotés de poubelles fermées. «On ne peut pas les changer dans tous les parcs en même temps. [...] Dans les parcs problématiques, on pourra peut-être changer plus rapidement ces types de poubelles.»

Au mois de juillet, des coyotes ont attaqué trois enfants en moins d’une semaine dans l’arrondissement d’Ahunstic-Cartierville. La Ville a installé des appâts et des caméras pour attraper les bêtes dans ce secteur, et dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Depuis ce temps, aucun animal n’a été attrapé, et aucun incident n’a été signalé, selon Mme Thuillier.

À la fin du mois de juillet, le «24 Heures» rapportait que Montréal avait dénombré 174 signalements de coyotes au courant des quatre derniers mois.