Legault se magasine des chicanes, selon Couillard

Le chef caquiste François Legault se magasine des chicanes en voulant interdire les signes religieux chez les policiers, les juges et les enseignants, estime Philippe Couillard.

Pas question pour le chef libéral de revenir sur le thème de la laïcité de l’État durant l’imminente campagne électorale.

«On a rempli notre engagement là-dessus à la lettre», s’est-il défendu lundi, en marge d’un rassemblement des candidats libéraux en Beauce. «Ça semble être sa priorité [à François Legault], ma priorité à moi, c’est l’économie, l’éducation et la santé!».

Selon le premier ministre, ce n’est pas la priorité non plus des Québécois et des Québécoises.

Le chef caquiste souhaite imposer sa laïcité dans la première année du mandat d’un gouvernement de la CAQ. François Legault promet de ne pas reculer, même si le gouvernement Trudeau décidait de contester son projet. Il n’hésitera pas à utiliser la clause dérogatoire s’il le faut.

«Il a l’air de nous dresser un bon catalogue de chicanes, dans ce dossier-là, avec les régions, avec les premières nations, avec les médecins spécialistes, avec le fédéral, avec les immigrants, la liste est longue, ça va être tout un champ de bataille!», a insisté Philippe Couillard.

Il estime qu’un premier ministre a le devoir d’unir les Québécois.