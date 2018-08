Les directeurs de scrutin ouvrent leurs bureaux

Les directeurs de scrutin ont commencé à aménager leurs locaux, à quelques jours du déclenchement officiel de la campagne électorale, en vue des élections du 1er octobre.

Dans la circonscription de Trois-Rivières, un technicien d'une compagnie de téléphonie est passé faire un tour au local du directeur du scrutin pour brancher les lignes de téléphone.

Comme le mobilier de bureau n'est pas encore arrivé, un employé a dû se résoudre à s'asseoir par terre pour travailler devant son écran d'ordinateur, a pu constater TVA Nouvelles lors d'une visite des lieux, lundi.

Le directeur général des élections (DGE) livrera à compter de mardi pour les comtés de la Mauricie tout le matériel d'élection, depuis son entrepôt de Québec.

«Pour vous donner une idée, on a plus de 655 palettes de matériel qui seront expédiées dans les locaux. On parle d'enveloppes, de formulaires, d'affiches, de dépliants. On a plus de 2800 ordinateurs qui doivent être envoyés. On a aussi près de 30 000 urnes et 25 000 isoloirs», a énuméré Ahissia Ahua porte-parole du DGE.

Dans la circonscription de Trois-Rivières, entre 600 et 700 travailleurs seront requis pour la journée du vote. Autant de personnel sera nécessaire dans chacune des deux circonscriptions qui touchent à la ville de Trois-Rivières, soit Maskinongé à l'ouest et Champlain à l'est.

Le directeur de scrutin de Trois-Rivières estime qu'il ne s'agira pas là d'une «grande difficulté», malgré le contexte de pénurie de main-d'oeuvre qu'on connait.

Le problème ne se pose pas pour les principaux officiers électoraux, mais essentiellement pour le personnel de votation. Les responsables ont bon espoir de parvenir à trouver tout leur personnel en se tournant, comme c'est la coutume, vers des retraités.