L'identité des 26 filles de XOXO révélée

Depuis quelques semaines, TVA titille les téléspectateurs avec sa nouvelle téléréalité XOXO. Coup de théâtre aujourd’hui! Les profils des 26 jeunes femmes ont été dévoilés, mais attention: «le contenu que les célibataires publieront dans les trois prochaines semaines aura un impact sur le déroulement de la saison», peut-on lire dans le communiqué.

Sans plus attendre, voici les 26 célibataires de la toute première saison de XOXO.

Alizee – 31 ans – Québec

Mégane – 21 ans – Montréal

Manuela – 21 ans – Montréal

OSHEAGA X BACARDI Une publication partagée par M. (@manuela_bertolotto) le 4 Août 2018 à 8 :11 PDT

Rébéka – 29 ans – La Prairie

Molly – 23 ans - Ville-Marie

Laurie-Pier – 19 ans – Issoudun

Mood 💥 Une publication partagée par lauriepierre (@lauriepierre) le 4 Août 2018 à 3 :39 PDT

Léanne – 22 ans – Sainte-Thérèse

Anne-Sophie – 23 ans – Montréal

Élise – 20 ans – Roquemaure

@fredcl X @reflex__official MUA: @makeupbynyks Une publication partagée par Elise B (@elise_beaupre) le 25 Mars 2018 à 7 :24 PDT

Clara – 19 ans – Québec

stop acting like you live twice Une publication partagée par Clara Trottier (@clatrottier) le 18 Juin 2018 à 1 :59 PDT

Clary – 21 ans – Sainte-Julie

Une publication partagée par C L A R Y R O M A N (@claryroman1997) le 24 Mai 2018 à 3 :45 PDT

Kassandra – 20 ans – Saint-Amable

Beach day every day qu’ils disent! Une publication partagée par Kassandra Bergeron-Thivierge (@kassandrabergeron) le 23 Juil. 2018 à 7 :25 PDT

Sarah – 27 ans – Québec

Valérie – 22 ans – Boucherville

Amélie – 20 ans – Québec

🍭 Une publication partagée par Amélie Comeau (@amey.come) le 18 Juil. 2018 à 1 :23 PDT

Jamie Lee – 21 ans – Scott

👩🏾🇩🇴 Une publication partagée par Jamie Lee Rancourt | 21 (@jamieleerancourt) le 5 Août 2018 à 7 :25 PDT

Angelyna – 25 ans – Montréal

Mégan – 19 ans – Québec

💚 Une publication partagée par @ meganjuliennn le 22 Juin 2018 à 9 :09 PDT

Jessica – 27 ans – Montréal

Josianne – 27 ans – Montréal

Séléna – 20 ans – Longueuil

sweet like honey Une publication partagée par Sélèna (@selenacrush) le 17 Oct. 2017 à 3 :54 PDT

Jézabelle– 23 ans – Contrecœur

Cindy-Ann – 22 ans - Québec

Laurie – 23 ans – Québec

Summer is now ☀️🍉 Une publication partagée par LGT_4 (@lgt_4) le 20 Mai 2017 à 3 :58 PDT

Noémie – 20 ans – Lévis

Current mood Une publication partagée par Noémie Gravel (@noemofficial) le 4 Juin 2018 à 2 :26 PDT

Selma Rose – 22 ans - Saguenay

Pour ne rien manquer du rendez-vous de l’automne, le public est invité à suivre le compte Instagram de XOXO, les comptes Instagram personnels des filles et à commenter via le mot-clic #XOXOtélé.

Pour le moment, l’identité des cinq gars demeure toujours un secret. Chose certaine, l’annonce se fera probablement de manière aussi surprenante!

La téléréalité XOXO sera diffusée dès le 19 septembre sur les ondes de TVA et ce, durant 11 semaines. Elisabetta Fantone, Olivier Primeau et Cary Tauben organiseront pour les célibataires les plus en vue du Québec les événements les plus sélects dans le but de former le couple ultime XOXO !