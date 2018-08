«Like-moi!» en primeur sur Club illico

La quatrième saison de Like-moi! pourra être visionnée en primeur sur Club illico, à l’hiver 2019, avant d’aboutir à Télé-Québec quelques semaines plus tard.

Québecor Contenu et Vidéotron ont annoncé lundi leur partenariat avec Télé-Québec, qui permettra non seulement au public de regarder les nouveaux épisodes de la comédie de Marc Brunet en rafale sur Club illico avant leur diffusion à la télévision, mais également de découvrir ou redécouvrir les trois premières saisons de Like-moi!, initialement présentées au petit écran aux hivers 2016, 2017 et 2018.

«Cette nouvelle acquisition s’inscrit dans notre volonté de consolider notre position dans le marché auprès du public des jeunes adultes, très présents sur Club illico», a précisé Caroline Paquet, vice-présidente, commercialisation et contenu, chez Vidéotron, par voie de communiqué.

«C’est très flatteur qu’un joueur comme le Club illico s’associe à cette quatrième saison. Non seulement cette entente nous permet de poursuivre l’aventure, mais elle nous donne l’occasion de susciter l’intérêt d’une nouvelle clientèle potentielle de téléspectateurs pour la richesse des contenus de Télé-Québec», a renchéri Denis Dubois, directeur général des programmes de Télé-Québec.

Mehdi Bousaidan arrive

Autre changement majeur dans l’univers de Like-moi! : le Journal de Montréal annonçait lundi qu’Adib Alkhalidey, trop occupé par d’autres projets – son deuxième spectacle solo, une possible tournée en Europe et la production de son film avec Julien Lacroix, entre autres – quitte l’émission. Il sera remplacé par Mehdi Bousaidan (Med, Code G). Comme l’indique le Journal de Montréal, Bousaidan avait auditionné pour obtenir un rôle dans Like-moi! en 2015, mais sa candidature n’avait pas été retenue.

Le reste de la distribution de Like-moi!, composée de Marie-Soleil Dion, Karine Gonthier-Hyndman, Guillaume Lambert, Philippe-Audrey Larrue St-Jacques, Katherine Levac, Florence Longpré et des deux nouveaux venus intégrés l’an dernier, Sonia Cordeau et Yannick de Martino, demeurera intact dans la mouture à venir.

Like-moi! est l’idée originale de Marc Brunet, qui en signe les textes, et est produite par Zone 3. Isabelle Garneau, Dave Belisle et Jean-François Chagnon réalisent les nouveaux sketchs, dont les tournages commencent aujourd’hui, le lundi 20 août. Josée Fortier est productrice au contenu.

En plus d’avoir consacré de nouveaux personnages et de nouvelles expressions dans la culture populaire québécoise, comme la maquilleuse Gaby Gravel et la phrase «Je choisis Jonathan», Like-moi! s’est frayé un chemin à l’échelle internationale, en ayant été adaptée en France et en Allemagne. La série a remporté en 2016 et 2017 le trophée Gémeaux de la Meilleure série humoristique.