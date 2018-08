Manon Gauthier écartée pour son dossier d’alcool au volant

L’actuelle candidate caquiste Manon Gauthier n’a pas été retenue à la présidence de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) en raison de son dossier de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool.

C’est ce qu’a confirmé à notre Bureau parlementaire la ministre de la Culture Marie Montpetit, qui était en charge de la nomination.

«La situation qui est rendue publique aujourd’hui, effectivement, elle est ressortie dans le processus d’évaluation et d’habilitation sécuritaire à l’époque, et à la lumière de ces informations, la candidature de Mme Gauthier, effectivement, elle n’a pas été retenue pour le poste pour cette raison-là», a confié l’élue libérale qui, ironie du sort, est son adversaire dans la circonscription montréalaise de Maurice-Richard.

Mme Montpetit a précisé qu’en écartant Manon Gauthier du processus de sélection de BAnQ, le gouvernement a «fait preuve de prudence» en raison du processus judiciaire en cours. «Au niveau des vérifications sécuritaires, au niveau de l’évaluation, c’est venu donner un éclairage nouveau à son dossier, a insisté la ministre. On a jugé que c’était la chose avisée à faire dans les circonstances.»

La candidate caquiste Manon Gauthier a plaidé coupable à une accusation de conduite «avec les capacités affaiblies par l’alcool» il y a quelques mois.

Lors de son saut dans l’arène politique plus tôt cette semaine, l’aspirante-députée a dû s’expliquer sur un évènement survenu à l’été 2017, alors qu’elle avait été arrêtée par la police.

«Dans la foulée d’une série d’enjeux de santé en 2017 dont j’avais largement sous-estimé l'ampleur, j’ai fait l’objet d’une interception par la police pendant mes vacances. Je présentais alors des symptômes de facultés affaiblies. Il importe de préciser qu’il a été conclu que le taux d’alcoolémie n’était pas en cause», avait-elle signalé sur Facebook.

Le chef caquiste François Legault a également pris la défense de sa candidate sur la place publique, écartant d'emblée l’alcool au volant. «Elle a démontré que ce n'était pas à cause de la boisson. C'était à cause de médicaments qu'elle prenait. Elle n'aurait pas dû conduire, ça, on est d'accord. Mais je pense qu'on peut passer par-dessus ça », a-t-il déclaré sur les ondes de TVA.

Mais lors de son plaidoyer de culpabilité, il a pourtant été précisé que ses facultés étaient affaiblies par l’alcool.

«Il s’agit d’une conduite avec les capacités affaiblies en date du 20 juillet 2017, capacités affaiblies par l’alcool. Alors vous enregistrez un plaidoyer de culpabilité?» lui a demandé son avocate. «Oui», a alors répondu Manon Gauthier.

«Vous reconnaissez ces faits, madame?», lui a également demandé la juge Magali Lepage, pour s’assurer qu’elle plaidait coupable à la bonne accusation, et que les faits présentés par les avocats étaient bien exacts. «Oui», a dit l’ex-conseillère municipale de l’administration Coderre, qui a ainsi confirmé qu’elle était sous l’influence de l’alcool, et non seulement des médicaments.

Questionnée par «Le Journal» sur ses déclarations, la candidate Manon Gauthier s’est défendue d’avoir joué sur les mots pour induire les électeurs en erreur.

«Non non non, pas du tout, a-t-elle répondu. Je n’ai jamais dit que l’alcool n’avait pas été un facteur, mais j’ai fait clairement la distinction entre "facultés affaiblies" et "facultés affaiblies avec un taux d’alcoolémie dépassant le 0.8".»

Vie personnelle

Pas question pour la ministre Montpetit de se servir de cette situation pour attaquer sa vis-à-vis. «Je n’ai pas l’intention de faire campagne sur la vie personnelle d’une candidate. Ça relève de sa vie personnelle, on est dans un contexte d’élection, ce sera aux électeurs de Maurice-Richard de juger s’ils lui font confiance le 1er octobre», a-t-elle soutenu.

- avec la collaboration de Dominique Scali