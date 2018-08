La présence de nombreux requins près des plages de Cape Cod ne devrait pas inquiéter outre mesure les touristes qui les fréquentent, estime un spécialiste de ces animaux.

Dans les derniers jours, au moins un grand requin blanc et plusieurs autres ont été aperçus près des plages touristiques du Massachusetts, et un homme a été mordu à l’abdomen et aux jambes mercredi dernier. Plusieurs sites ont été fermés par précaution.

Paul Boissinot, de l’Observatoire des requins du Québec, rappelle que ces attaques sont très rares : on n’en dénombre que cinq en moyenne par années, et toutes ne sont pas mortelles.

«Il y a bien plus de dangers de se faire tuer [à la plage] par une noix de coco qui tombe d’un palmier que de se faire attaquer par un requin», souligne-t-il.

Les squales suivent leurs proies qui se déplacent, mentionne M. Boissinot; de nombreux phoques ont été aperçus dans le secteur de Cape Cod, ce qui pourrait expliquer la présence des requins.

Pour le spécialiste de ces animaux, l’interdiction de la chasse au phoque pourrait expliquer une augmentation du nombre de requins observés dans cette région. «On pensait bien faire», dit-il, mais on aurait ainsi causé une autre situation problématique.

Les humains rarement ciblés

Pour un requin, un surfeur ou une planche de «paddleboard» peut ressembler de loin à un phoque ou une tortue, devenant ainsi une proie. Mais les humains sont rarement visés directement par les squales.

«On n’est définitivement pas le repas préféré des requins, on n’a pas assez de graisse et trop d’os. Ils se brisent les dents facilement sur nous», explique M. Boissinot.

Le risque réel de se faire mordre n’est donc pas aussi grand qu’on le croit. L’expert rappelle que des milliers de personnes ont passé l’été sur ces plages, mais qu’on n’a vu qu’une seule attaque.

«Les gens sont restés marqués par l’imaginaire du fameux film «Jaws», qui a fait peur au monde. Ça n’existe pas, des requins comme ça; on lui a donné beaucoup trop de sentiments, d’intelligence, par rapport à ce que l’animal est», soulève M. Boissinot.