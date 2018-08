Sherbrooke se prépare à accueillir l'élite nationale du canoë-kayak

La ville de Sherbrooke sera l'hôte des Championnats canadiens de canoë-kayak de vitesse du 28 août au 1er septembre, un événement qui aura des retombées économiques importantes.

Les Nationaux constitueront le plus grand rendez-vous sportif organisé à Sherbrooke depuis la tenue des Jeux du Canada à l'été 2013. Ils devraient attirer entre 3500 et 4000 athlètes, entraîneurs et spectateurs, selon les organisateurs. Pour la durée de l'événement, tous les hôtels de la ville affichent déjà complet, d’après TVA Nouvelles. La visibilité dont jouira Sherbrooke – lieu de ces championnats pour la deuxième fois en 10 ans - n'est pas négligeable.

Toutefois, le succès de la compétition devra passer par l'implication de bénévoles. «Pour bien fonctionner, nous avons besoin de 80 bénévoles par jour. Actuellement, il nous en manque une trentaine», a admis le président du comité organisateur, Nicolas Lemay.

Le public pourra voir à l'oeuvre les membres de l'équipe nationale du Canada au lac des Nations la semaine prochaine. Les futurs espoirs seront également en action au cours des cinq jours de compétitions. Pour la première fois de l'histoire de ces championnats, le Yukon sera représenté.