Trudeau face au «trolling» des groupes nationalistes

Justin Trudeau devra s’habituer à être pris à partie publiquement par des membres de groupes identitaires, estime le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, dans la foulée d’une altercation devenue virale sur le web.

«En plus de le dénoncer depuis de nombreux mois sur Internet et les médias sociaux, ces groupes commencent à adopter une stratégie de ''trolling'' visant à participer à des événements où est M. Trudeau afin de se faire entendre et provoquer une forme de ''clash''», a commenté le directeur du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, Herman Deparice-Okomba.

Alors qu’il s’adressait à des militants libéraux à Saint-Anne-de-Sabrevois jeudi dernier, le premier ministre canadien s’est emporté après s’être fait apostropher sur la question des migrants par une citoyenne, Diane Blain. Elle s’est identifiée sur Facebook après la publication de la vidéo.

«Quand allez-vous nous remettre les 146 millions $ qu’on a payés pour vos immigrants illégaux?» a-t-elle lancé en référence au montant réclamé par Québec pour la gestion de l’afflux de milliers de demandeurs d’asile à la frontière.

M. Trudeau a alors répliqué vivement que cette intolérance quant aux immigrants «n’a pas sa place au Canada», sans répondre à la question. Le premier ministre a, du même coup, accusé la femme de faire preuve de xénophobie et de racisme.

En vue du rassemblement, des sympathisants de groupes nationalistes avaient appelé sur Facebook à se rendre à Sabrevois pour confronter Justin Trudeau. Le bureau du premier ministre n’a pas voulu confirmer ou infirmer avoir été au courant de leur présence prévue.

Pour Richard Majeau, un des internautes à avoir invité les citoyens à Sabrevois, la «traque» de Justin Trudeau «fait juste commencer». «Les manifestations, c’est une perte de temps. Moi, j’encourage les gens à confronter leurs élus pour leur poser des vraies questions. C’est notre droit en tant que citoyens», a-t-il expliqué en entrevue, précisant avoir agi de son propre chef.

Selon des captures d’écran consultées par le «Journal», Diane Blain est membre du groupe nationaliste identitaire Storm Alliance. Elle est également membre du Front patriotique du Québec. La dame n’a pas répondu à la demande d’entrevue de l’Agence QMI.

La vidéo a suscité un déferlement de critiques sur les médias sociaux, plusieurs internautes se demandant pourquoi le premier ministre n’avait pas simplement répondu à la femme au lieu de sortir de ses gonds.

En conférence de presse lundi matin, Justin Trudeau a défendu sa réaction, assurant qu’il allait toujours dénoncer ceux qui utilisent «la peur et la division comme outils politiques». Il n’a pas précisé en quoi la question de la femme était raciste.

«Ce n’était peut-être pas la meilleure façon de répondre, mais il envoyait en même temps un message. Il montre qu’il veut être le héros du multiculturalisme, a noté le politologue et spécialiste des enjeux identitaires, Mike Medeiros. S’il y a eu des critiques, je ne crois pas que Justin Trudeau ait perdu beaucoup de votes non plus.»

Selon le chef conservateur Andrew Scheer, «les insultes et les attaques» sont «une stratégie calculée des libéraux pour éviter d’être tenus responsables de leur bilan».

- Avec Brigitte Noël, Bureau d'enquête