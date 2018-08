Un adolescent de 16 ans est porté disparu à Roberval

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population pour retrouver un adolescent de 16 ans porté disparu trois jours, à Roberval, dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Walter Blacksmith a été vu pour la dernière fois vendredi, alors qu’il quittait à pied un centre de formation situé sur le 2e Rang.

Les proches du jeune homme craignent pour sa santé et sa sécurité.

Le disparu mesure 1,68 mètre (5 pi 6 po) et pèse 50 kg (110 lb). Il a les yeux bruns et les cheveux noirs avec une mèche rouge à l’avant.

Au moment de sa disparition, Walter Blacksmith portait un chandail à capuchon possiblement de couleur rouge, des pantalons trois-quarts noir et blanc, une casquette noire et des espadrilles rayées bleu et blanc.

Selon les autorités, l’adolescent pourrait toujours se trouver à Roberval ou dans la communauté innue de Mashteuiatsh.

Les gens qui apercevraient Walter Blacksmith sont priés de faire le 911. Toute information au sujet de cette disparition peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.