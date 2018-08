Un enfant de 3 ans trouvé mort dans une sécheuse

Un garçon de trois ans a été retrouvé mort à Virginia Beach. Les policiers enquêtent puisque l'enfant aurait été découvert inanimé dans une sécheuse.

La mort est survenue le lendemain de l'anniversaire du jeune Brantley Lloyd. Le petit aurait fait une crise et son père, Chet Llloyd, l'aurait d'abord laissé s'endormir sur le divan avant de le transférer dans son lit.

Comme il avait peu dormi, le père a décidé de ne pas aller travailler. Il affirme s'être levé tard cette journée-là, mais il ne se souvient pas de l'heure exacte. Il a remarqué que son fils, Brantley, n'était pas dans son lit.

C'est donc aux environs de 17h qu'il a trouvé le petit dans la sécheuse et qu'il a appelé le 911.Le père a sorti l'enfant de la sécheuse et l'a amené au salon. Il ne trouvait pas de pouls et a entrepris les manoeuvres de réanimation.

«Il était inanimé, tout en sueur et extrêmement chaud. Je ne sais pas s'il a paniqué et ne pouvait pas sortir», a avancé le père.

Selon la porte-parole de la police, la mort serait survenue entre 5h30 le vendredi matin et 16h55. Une autopsie sera nécessaire pour déterminer la cause de la mort.

La mère du garçon ne comprend pas ce qui a pu se passer. «Rien ne concorde. Je ne comprends pas comment mon bébé s'est retrouvé dans la sécheuse. Je ne comprends pas comment il est mort», a raconté Amanda Ray.