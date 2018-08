Un immense fossé malodorant devant leur maison

Un couple d’octogénaires qui vit avec une odeur nauséabonde et de nombreux moustiques blâme le ministère des Transports, qui n’entretient pas selon eux le fossé géant qu’il a construit devant sa maison.

«Je n’ai pas été exproprié d’une partie de mon terrain par le MTQ [ministère des Transports du Québec] pour me retrouver devant un marécage. Ça pue et c’est plein de moustiques», dénonce Marcel Monette, un résident de Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides.

«Le Journal de Montréal» a constaté que l’herbe et les quenouilles sont tellement hautes par endroit qu’il n’est plus possible de voir la maison du couple depuis la route 335.

La firme GDG solutions écologiques a confirmé par écrit que le fossé était infesté de larves de moustiques, ce que doivent endurer M. Monette et Lise Choquette depuis la fin des travaux en 2012 de la «courbe à Monette», un virage dangereux pour les automobilistes.

L’homme de 82 ans a fourni plusieurs documents au «Le Journal de Montréal» prouvant que la situation dure depuis cinq ans à cause du manque d’entretien. Le Journal a obtenu copie de plusieurs lettres écrites aux différents ministres des Transports depuis 2013 par les députés Mario Laframboise et Daniel Rathé.

La famille Monette n’est pas la seule à vivre cette problématique. De nombreux autres citoyens vivant sur la route 335 se retrouvent aussi dans cette situation à Sainte-Anne-des-Plaines.

La situation est toutefois pire devant la maison de la famille Monette parce que le fossé fait plus d’une dizaine de pieds de profondeur et que le puisard est bouché par de la vase et des déchets depuis cinq ans.

Des canards dans leur fossé

«On a même des canards dans le fossé», lance Mme Choquette, photo à l’appui.

Le couple écrit régulièrement au MTQ depuis 2012. Ils reçoivent toujours une réponse laconique du ministère.

«Tous, comme la chaussée, les talus et les fossés font l’objet d’un entretien courant et périodique», peut-on lire sur l’une des nombreuses lettres du ministère qu’a reçues le couple. Celle-ci est datée du 10 juillet 2014.

«C’est quoi pour eux périodiquement ? C’est une période de cinq ans ?» questionne M. Monette.

Le MTQ serait en route

Ce dernier affirme que le ministère a coupé l’herbe en novembre dernier sans nettoyer le fossé.

«C’est pas en hiver le problème, c’est au printemps, en été et en automne. Ils n’ont même pas débouché le tuyau», lance-t-il en rappelant qu’il n’y a pas beaucoup de moustiques en novembre.

De son côté, le MTQ assure que la maintenance de la route 335 est déjà commencée. La porte-parole Sarah Paquet avance que l’entretien de la «courbe à Monette» allait être fait sous peu.