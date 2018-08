Stéphane Girard s’estime chanceux de s’être tiré indemne de l’incendie qui a ravagé la résidence adjacente à la sienne lundi soir à Alma.

Celui qui a sauvé in extremis une femme enceinte et ses deux enfants n’a pas hésité une seconde avant de prendre son échelle pour aller secourir la petite famille prisonnière du brasier.

«Quand j’ai entendu des gens appeler à l’aide, je suis sorti (...) j’ai couru dans le garage pour aller chercher mon échelle pour pouvoir monter là-haut», a-t-il confié dans une entrevue à TVA Nouvelles.

À son arrivée dans le logement en flammes, le bon samaritain a d’abord dû calmer les deux jeunes et la mère avant de procéder à l’évacuation.

«Le petit garçon était en panique. Je l’ai calmé. J’ai aussi calmé la mère et la fille (...) je voyais la fumée qui entrait dans le logement», a-t-il expliqué.

Des sueurs froides

M. Girard a toutefois admis que le sauvetage de la femme enceinte lui a donné quelques sueurs froides.

«J’ai été obligé de lever le ventre de la femme pour la pousser à l’extérieur. Par la suite, je sentais la chaleur dans mon dos. J’ai réussi à sortir et il était temps (...) Un peu plus et c’est moi qui y passais», a-t-il raconté.

«C’est ce que je devais faire»

Le bon samaritain admet ne pas regretter avoir posé ce geste héroïque. «Je n’ai pas réalisé que je mettais ma vie en danger (...) C’est ce que je devais faire», a-t-il admis.

En signe de reconnaissance, la femme a promis à M. Girard que, si elle accouchait d’un garçon, elle prénommerait son enfant «Stéphane» en l’honneur de son sauveur.