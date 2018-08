«Un plongeon olympique» dans le paysage

Des résidents d’un secteur historique de La Malbaie sont incrédules devant la construction d’une résidence pour aînés de sept étages qui s’immiscera dans le paysage, eux qui craignent qu’un tel projet ouvre la porte à d’autres immeubles en hauteur.

La Résidence des Bâtisseurs, la treizième du réseau à travers le Québec, représente un investissement privé de 20 millions $ dans la région. Présentement en construction, son ouverture est prévue pour l’été 2019 sur le terrain d’une ancienne usine désaffectée.

Or, les occupants d’une douzaine de résidences en amont, dans l’arrondissement historique de La Malbaie, en ont contre les sept étages que comptera le bâtiment. L’usine qui le précédait atteignait 15 mètres, mais le règlement de zonage a été haussé à 22 mètres, question de laisser tout le jeu nécessaire pour empiler les sept paliers.

«Tu rajoutes la mécanique sur le toit du bâtiment ; on ne doit pas être loin de 10 mètres de plus qu’auparavant, dans une région où il n’y a rien en haut de trois étages», s’inquiète François Joyet, un homme d’affaires de Québec qui possède une résidence secondaire sur le chemin des Falaises.

«Dix mètres, c’est un plongeon olympique dans notre paysage, illustre-t-il. Ça va aussi créer un précédent qui ouvrira la porte à d’autres projets.»

«On est dans un endroit de villégiature. Et soudainement, pouf! On regarde le fleuve et on va avoir quelque chose qui ressemble à un hôpital. Notre vue va être complètement changée», gronde Lisette Bouchard, qui habite le secteur depuis 25 ans.

Classé patrimonial

Si l’imminence de la construction a résigné les résidents, ils demandent maintenant à ce que la Ville fasse pression auprès de la Résidence des Bâtisseurs pour qu’un «écran visuel» soit aménagé, de manière à atténuer l’impact du nouvel édifice sur le paysage.

Diverses classifications patrimoniales visent en tout ou en partie l’arrondissement historique de La Malbaie, dont l’inscription comme site patrimonial par le gouvernement fédéral. Une Table de concertation sur le paysage qui réunit les trois MRC de la région a aussi été mise en place en 2009 pour «favoriser la protection, la mise en valeur et l’évolution positive» des paysages charlevoisiens, qui font partie intégrante de l’aspect patrimonial du secteur, selon les résidents.

Toutefois, aucune de ces mesures n’a de force contraignante, souligne le maire de La Malbaie Michel Couturier, si bien qu’il ne tient qu’aux intervenants politiques, économiques et sociaux de les suivre.

«Ça prouve qu’on ne fait pas attention au patrimoine. Quand on aborde ces questions-là, c’est soit qu’on s’en fout ou qu’on détruit. On s’en fout des paysages, du visuel, des gens qui ont des maisons historiques», fustige le président de la Société d’histoire de Charlevoix, Serge Gauthier.

François Joyet insiste de son côté que la Résidence des Bâtisseurs «est un bon projet d’investissement» dont la région «a besoin». «Mais assurons-nous qu’il y ait un équilibre avec l’environnement», propose-t-il.

Le responsable des communications des Résidences des Bâtisseurs, Sylvain Dionne, concède «qu’il n’y a pas de mesures pour cacher sept étages».

«Mais c’est certain qu’il y a un aménagement paysager qui va être fait, de manière à rendre le site plus agréable, et voir à ce que ça se marie à l’environnement», indique M. Dionne.

Faisant suite à une rencontre avec M. Joyet, le maire Michel Coutier a indiqué au «Journal de Québec» qu’il allait s’entretenir avec le promoteur prochainement, le qualifiant d’«ouvert et collaboratif». M. Couturier relativise néanmoins la situation.

«Il faut comprendre que c’était une usine, un ancien abattoir de poulets désaffecté. C’était une cabane en taule qui ne servait plus ; rien de trop joli. Il va y avoir un nouvel édifice peut-être un peu plus haut, mais c’est quand même à presque un kilomètre de leur résidence», plaide-t-il.

Il évoque que des plantations vont «probablement» s’ajouter pour amoindrir les répercussions, en plus de l’aménagement paysager qui est déjà prévu par le promoteur.