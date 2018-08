Une autre élue de l’opposition rejoint l’administration Plante

Élue en novembre dernier sous les couleurs de l’Équipe Denis Coderre, Marie-Josée Parent, conseillère dans Champlain-L'Île-des-Sœurs, devient membre du comité exécutif, où elle sera notamment chargée de la réconciliation avec les peuples autochtones

Elle-même d’origine micmaque, Mme Parent est la première élue autochtone de l’histoire de Montréal. Avant de faire le saut en politique, elle était présidente de DestiNATIONS, un organisme qui valorise la culture des Premières nations.

«[L’opposition] fait un travail fantastique, mais mon expertise me dit que ma place est aujourd’hui au comité exécutif. C’est comme ça que je pourrai être la plus utile pour les citoyens», a-t-elle expliqué ce matin, aux côtés de la mairesse Valérie Plante et du président du comité exécutif, Benoît Dorais.

Marie-Josée Parent est la troisième membre de l’opposition à devenir indépendante pour rejoindre le comité exécutif, après Jean-François Parenteau, maire de l’arrondissement de Verdun, et Hadrien Parizeau.

Ensemble Montréal pourrait perdre encore deux de ses poids lourds à l’issue de la campagne électorale provinciale. Frantz Benjamin, conseiller municipal de Saint-Michel, est le candidat du Parti libéral dans la forteresse libérale de Viau, tandis que la mairesse de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, représente la Coalition avenir Québec dans Pointe-aux-Trembles.

«C’est normal. En politique municipale, un parti est plutôt une bannière. C’est beaucoup plus fluide», a commenté le chef par intérim de l’Opposition officielle au conseil municipal, Lionel Perez, qui assure que son équipe reste unie.