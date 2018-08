Une diète faible en glucides liée à une espérance de vie réduite

Une nouvelle étude suggère qu’une diète faible en glucides, ou alors très riche en glucides, serait associée à une plus faible espérance de vie.

À partir de l’âge de 50 ans, les personnes qui consomment modérément des glucides gagneraient en moyenne 33 années supplémentaires de vie, peut-on lire dans l’étude publiée dans la revue médicale «The Lancet».

Cela représente 4 années de plus que les personnes qui privilégient une diète faible en glucides, et une année de plus que celles avec une diète riche en glucides.

Les personnes dont l’énergie consommée quotidiennement provenait à moins de 40 % ou à plus de 70 % des glucides sont donc reliées à un plus grand risque de mortalité.

La consommation modérée, soit 50 à 55 % de glucides, représenterait la meilleure option, selon les chercheurs.

Pour leur étude, les chercheurs ont étudié 15 428 adultes entre 45 et 64 ans qui vivent dans quatre communautés américaines et qui avaient rempli un questionnaire diététique lors d’une étude sur les facteurs de risques cardiovasculaires entre 1987 et 1989.

Pendant les deux décennies de recherche, 6283 personnes sont décédées.

Lorsque les glucides étaient substitués par des gras ou des protéines d’origine animale, le taux de mortalité augmentait, tandis que lorsque les glucides étaient remplacées par des nutriments d’origine végétale, le taux de mortalité baissait.

Les chercheurs sont conscients que les résultats de leur étude sont purement observationnels. Il est impossible, à cette étape de l’étude, de prouver scientifiquement les causes et les effets d’une diète faible ou riche en glucides.

Les résultats de l’étude sont également moins applicables aux populations asiatiques, qui consomment généralement 60 % de glucides, mais qui mangent plus de poisson que de viande. Mais les experts sont d’accord avec l’importance des résultats de cette étude.

«Les lignes directrices actuelles ont été largement critiquées par les personnes qui favorisent une diète faible en glucide, soit pour la perte de poids ou pour contrôler le diabète, mais il est essentiel d’envisager les effets à long terme d’une telle diète», a soutenu Nita Forouhi, directrice du programme de nutrition épidémiologique à l’Université de Cambridge.

«Le plus important message de cette étude est que l’important n’est pas seulement de focaliser sur les nutriments, mais bien de mettre de l’emphase sur la source des nutriments, soit animale ou végétale», a ajouté Mme Forouhi.

«Lorsque l’apport en glucides est réduit dans une alimentation, il y a des avantages à remplacer les sources de gras et de protéines par des sources végétales», a conclu la directrice du programme de nutrition épidémiologique à l’Université de Cambridge.