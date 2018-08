Vive altercation entre Justin Trudeau et une femme lors d'un rassemblement libéral

«Quand allez-vous nous remettre les 146 millions qu’on a payés pour vos immigrants illégaux?» C’est de cette façon qu’une femme a apostrophé le premier ministre canadien, Justin Trudeau, lors d’un ralliement des libéraux fédéraux à Sainte-Anne-de-Sabrevois, en Montérégie, jeudi.

M. Trudeau a alors réagi vivement en répliquant que cette intolérance quant aux immigrants «n’a pas sa place au Canada». La foule a accueilli ses propos avec un tonnerre d’applaudissements.

Elle a continué d’apostropher le premier ministre par la suite, pendant que ce dernier continuait de parler au micro. Après son discours, il s’est approché de la femme, encadré de ses gardes du corps, lui lançant à nouveau que son «racisme n’a pas sa place ici».

L’altercation corsée a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Le premier ministre participait alors à une épluchette de blé d’Inde en compagnie de partisans de libéraux et de députés de la Rive-Sud.

«Tombé dans le panneau»

Le premier ministre a l’habitude des assemblées publiques, et il a prouvé par le passé qu’il pouvait garder son calme dans des situations houleuses, où il est apostrophé et invectivé par des citoyens.

Mais cette fois-ci, il serait «tombé dans le panneau», estime l’analyste politique à TVA Nouvelles Emmanuelle Latraverse.

«Il avait une porte de sortie très facile pour M. Trudeau, et lui, tout de suite, il s’est rabattu sur son discours très partisan sur la tolérance, la diversité, et s’est mis à attaquer la femme. C’est là que le ton a monté», souligne-t-elle. «Quelqu’un qui se présente comme un premier ministre zen, heureux, et inclusif, il faut qu’il soit mieux en mesure de gérer des situations comme ça.»

Selon Mme Latraverse, le premier ministre ne sort pas gagnant de cet échange, en continuant à répondre à la femme.

«C’est un peu démesuré. Il y a un terrain très fragile pour les libéraux là-dessus. C’est leur discours politique, leur marque de commerce. S’il y a un enjeu qui allume M. Trudeau profondément, c’est cet enjeu de la diversité, de la tolérance, de l’inclusion au Canada. C’est dans sa fibre politique profonde.»

Sa position, et son intransigeance sur le sujet, pourraient toutefois finir par créer une certaine division au Canada, croit l’analyste.

«Ce n’est pas seulement parce qu’on croit être du bon côté de l’équation qui est plus politiquement correcte qu’il n’y a pas une politique partisane qui est risquée pour les libéraux là-dessus.»