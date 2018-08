Condamnée, une animalerie songe à ne plus vendre d'animaux domestiques

Condamnée à verser 2500$ à un couple de Québec pour lui avoir fourni un chiot porteur d’une maladie héréditaire, l’animalerie Dyno songe maintenant à cesser la vente d’animaux de compagnie dans ses établissements.

«On y pense depuis un petit bout de temps», a lancé, mardi, le propriétaire de la chaine, Simon Rodrigue. Cette prise de position fait suite au reportage du «Journal de Québec» qui révélait mardi l’histoire de Caroline Fortin, Stéphane Lapierre et de leur chienne, Maggie, acquise en août 2016 à l’animalerie Dyno de l'arrondissement de Charlesbourg.

Dans les premiers jours suivant l’achat, le chiot a présenté des problèmes de santé qui ont perduré durant des mois. Le couple n’a découvert qu’en janvier 2017 que Maggie était atteinte de la maladie d’Addison, une condition nécessitant de la médication et un suivi à vie.

La famille s’est tournée vers les petites créances pour obtenir dédommagement. Le tribunal lui a donné raison, le 19 juillet dernier, estimant que la maladie de Maggie constituait un vice caché en vertu de la Loi de la protection du consommateur.

L’article a tôt fait de réagir. Sur les réseaux sociaux, plusieurs amoureux des animaux ont condamnés haut et fort les manières de faire des animaleries.

«On a mauvaise presse. Toutes les animaleries. Il y a des choses bien plus graves que ça [...] On pense à faire autre chose», a réagi M. Rodrigue, visiblement amer face aux «perceptions du public» et au traitement médiatique qu’il dénonce.

Imprévisible

L’homme d’affaires répète que le cas de Maggie était «imprévisible». Il gardait le même discours, mardi, estimant que de «un à deux chiens sur 100 000» sont atteints de la maladie d’Addison. «C’est la première fois dans notre histoire depuis 30 ans qu’on a un cas comme ça. C’est sûr que c’est quelque chose qu’on ne pouvait pas voir», a-t-il assuré.

Ce n’est tout de même pas la première fois que Dyno se retrouve devant les tribunaux. Une recherche effectuée par le «Journal» a permis de répertorier une vingtaine de causes perdues par l’entreprise à la division des petites créances, depuis 2006.

Elle a ainsi été forcée de payer plus de 20 000 $ en compensation à des clients dont les animaux présentaient des symptômes de maladie ou sont décédés peu de temps après l’achat. Ce montant exclut les frais de cours et les intérêts.

M. Rodrigue ne se formalisait pas de la situation. «C’est normal, on a neuf magasins», a-t-il commenté. Sa décision concernant la vente d’animaux domestiques n’étant pas encore arrêtée, le propriétaire a fait savoir qu’il informerait «les gens en conséquence».