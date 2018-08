Deux fois plus cher pour décontaminer un terrain cédé par la Ville

Décontaminer le terrain municipal cédé pour la réalisation d'une tour d'habitations au centre-ville aura coûté bien plus cher que prévu à la Ville de Shawinigan.

Le niveau plus élevé de pollution dans le sol a fait bondir la facture de 608 000$ à 1,35 million dollars. La Ville de Shawinigan a épongé le surplus et se tourne maintenant vers les deux firmes d'experts qui avaient réalisé les études de sol préalables pour se faire rembourser.

Le maire Michel Angers indique que la Ville tenait à ce que ce projet se réalise. Des promoteurs de la Beauce construisent au coût de 52 millions de dollars un immeuble de 10 étages comprenant 317 unités d'habitation pour retraités.

«S'il avait fallu, on aurait creusé jusqu'en Chine pour être capable de réaliser ce projet, lance le maire Angers. Quand un projet comme celui-là est à notre portée et voyant l'engouement des citoyens de Shawinigan et des environs, vous comprenez que c'était un incontournable pour nous.»

Le terrain cédé par la Ville se trouve dans l'ancienne zone industrielle et avait, à l'époque, servi de dépotoir. Les promoteurs n'avaient pas d'alternative et tenaient à construire sur cet emplacement sur la rue Des Cèdres.

«Le plan B c'était le plan A. Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait passer à travers de ce problème de contamination là», indique Frédéric Lepage du Groupe Château Bellevue.

Le chantier est maintenant en marche. Les promoteurs entendent accélérer le rythme et être tout de même en mesure d'accueillir les occupants comme prévu à l'automne 2019.