IKEA mise sur le Québec

Le géant du meuble IKEA poursuit son offensive au Canada en misant sur le Québec avec des investissements de plus de 500 millions $.

«Le Québec est vraiment une province importante pour nous et on va continuer à y investir. Les Québécois adorent notre marque et nos produits», précise la présidente d’IKEA Canada, Martha Smith, en entrevue au «Journal de Québec».

De passage à Québec ces jours-ci, la grande patronne d’IKEA inaugurera demain le 14e magasin-entrepôt de la chaîne suédoise au pays.

Pour son retour à Québec, IKEA a décidé d’investir 100 millions $ pour construire et aménager son nouveau magasin-entrepôt de 340 000 pieds carrés situé à l’angle des autoroutes 40 et Duplessis.

IKEA avait quitté Québec en avril 1996 après la fermeture de son magasin de Place Lebourgneuf (100 000 pieds carrés).

«C’est un magasin qui sera près de la réalité des gens de Québec. Les solutions qui seront présentées en magasin vont les rejoindre», soutient Mme Smith.

Adapté pour Québec

Par exemple, IKEA dit avoir adapté ses présentations en magasin en incluant des pièces de sous-sol, des foyers, des poêles à bois et des poutres au plafond.

IKEA dit avoir effectué une centaine de visites dans des résidences de la région de Québec pour mieux saisir la réalité sur le terrain.

Certaines pièces en démonstration s’apparentent autant à des appartements de la Basse-Ville qu’à des maisons de Sillery et de Beauport.

IKEA propose même des idées de rangement et d’ameublement aux parents monoparentaux.

Outre le marché de Québec, IKEA a aussi décidé d’ouvrir des centres de cueillette à Trois-Rivières et à Sherbrooke.

Beauharnois

IKEA ne fait pas que construire des magasins. Le géant du commerce au détail mise également sur la distribution pour se démarquer de la concurrence au Québec.

IKEA comprend que pour gagner des clients, il faut être rapide et discipliné. Actuellement, 90 % des produits vendus par IKEA dans ses magasins au Canada sont également offerts sur son site web.

IKEA investit actuellement plus de 400 millions $ à Beauharnois, près de Mont¬réal, pour la construction d’un mégacentre de distribution, dit à la fine pointe de la technologie.

La construction d’un immeuble d’un million de pieds carrés situé dans le parc industriel de Beauharnois devrait être terminée à la fin de 2019.

Un marché en pleine révolution

«Le Journal de Québec» a rencontré la présidente d’IKEA Canada, Martha Smith, de passage à Québec, pour discuter de l’évolution du marché du meuble et de la décoration.

Q.: Comment voyez-vous le marché du meuble et de la décoration de la maison évoluer au cours des prochaines années ?

R.: Ça va très vite. Lorsqu’on regarde l’évolution des tendances depuis cinq ans, on note que les goûts des consommateurs sont de plus en plus personnalisés. Les gens partagent le même espace, mais tout en faisant des activités différentes. Cela change beaucoup la dynamique dans nos façons de présenter des solutions.

Q.: Comment voyez-vous l’utilité de vos magasins dans les prochaines années ?

R.: Ils seront très importants, puisque ce sont des vitrines extra¬ordinaires pour nos clients. Les gens viennent en magasin pour trouver des solutions. Parfois ils passent par le web avant et viennent en magasin pour acheter par la suite. Nos magasins sont là pour inspirer nos clients. Cela fait partie de l’expérience de notre marque.

Q.: Quels sont les plans d’expansion d’IKEA au Canada ?

R.: On est en pleine croissance. On prévoit l’ouverture de 10 nouveaux magasins-entrepôts au cours des 6 prochaines années. En 2024, on aimerait avoir 24 magasins de grande surface au Canada. Parallèlement, on vise aussi à faire progresser nos ventes en ligne. Actuellement, environ 10 % de notre chiffre d’affaires total provient du web.

IKEA en bref

Nombre de magasins au pays : 13 (bientôt 14)

Chiffre d’affaires annuel : 2,17 milliards $ (+ 5,9 %)

Parts de marché au Canada : 9,6 %

Nombre de visites en magasins : 28 millions

Nombre d’employés au Canada : plus de 6300