Il massacre six personnes par dépit amoureux

Un homme a tué six personnes en Chine, poignardant à mort sa petite amie et les proches de cette dernière, avant de foncer avec sa voiture dans la foule et d'attaquer d'autres personnes au couteau.

Ce Chinois de 54 ans, M. Huang, identifié par son seul nom de famille, avait des problèmes de couple et a décidé d'attaquer sa compagne, a indiqué dans un communiqué la police de la ville de Liuzhou.

Il est accusé d'avoir tué la femme et ses proches à leur domicile, massacrant l'ensemble des quatre personnes présentes, avant de prendre la fuite dans un 4x4 urbain noir.

«Lorsqu'il s'est retrouvé coincé dans les embouteillages sur (un pont), il s'est agacé et a commencé à s'en prendre aux passants. Il a tué deux autres personnes et en a blessé 12», d'après le communiqué publié lundi.

Selon la police, il a foncé avec sa voiture dans plusieurs motocyclistes, est sorti du véhicule pour poignarder des piétons, avant d'être finalement interpellé.

L'utilisation de couteaux pour mener des attaques n'est pas rare en Chine, où le port d'armes à feu est très strictement réglementé.

En juillet, un jeune homme qui avait tué à l'arme blanche neuf collégiens dans le nord de la Chine a été condamné à la peine de mort.