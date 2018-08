«La poule aux œufs d’or»: deux animateurs plutôt qu’un!

Après 25 ans avec Guy Mongrain à la barre de «La poule aux œufs d’or», une page de l’histoire télévisuelle est tournée, et un vent de nouveauté s’amène.

On a troqué les deux présentatrices qui secondaient le maître de jeu pour deux maîtres de jeu. L’émission est déplacée de 19 h 30 à 19 h, dès le mercredi 22 août, à TVA. Julie Houle et Sébastien Benoit animeront désormais l’un des jeux les plus populaires de la télé québécoise.

Julie Houle: de présentatrice à maître de jeu

Julie Houle retrouvera le plateau qu’elle connaît maintenant depuis 10 ans, mais dans un rôle différent.

«J’avais humblement manifesté mon intérêt de demeurer à l’émission. Et j’avais donné quelques idées que j’avais en tête. Je me doutais qu’il y aurait des changements.»

Guy Mongrain était un maître de jeu qui savait passer la rondelle à ses gagnants.

«Là, on est davantage dans une formule interactive.»

La jeune femme a recommuniqué avec Guy Mongrain depuis qu’il a pris sa retraite.

«À la fin de chaque saison, Guy nous offrait une bouteille soit de vin ou de bulles pour nous souhaiter bon été et nous remercier pour la saison. Comme j’avais reçu une bouteille de bulles, j’ai attendu et je l’ai ouverte quand j’ai eu la nouvelle que je devenais coanimatrice de ‘‘La poule aux œufs d’or ’’. Je lui ai envoyé une photo avec une note pour le remercier de la bouteille et lui annoncer la bonne nouvelle.»

La même formule gagnante

Les décors de l’émission demeurent les mêmes cette année.

«On a déjà tout changé, l’an dernier, pour les 25 ans. Les gens vont se reconnaître!»

En ce qui concerne les jeux, pas de nouveautés non plus. Les lots sont les mêmes. Sauf que...

«La voiture qu’on pouvait gagner à “l’oeuf ou l’enveloppe” est remplacée par 40 000 $. Mais ça ne change rien, puisque l’auto valait 40 000 $ et que les gens prenaient tout le temps l’argent, explique Julie. Le changement majeur, c’est que l’émission aura deux animateurs. Mais on aura autant de plaisir, et il y aura encore six gagnants par émission.»

Aurons-nous droit à des spéciales de «La poule» au cours de l’année?

«Il va y avoir au moins une émission avec un lot boni, comme l’année passée, avec la croisière qu’on a fait tirer. Et j’ai l’impression que ce ne sera pas la seule.»

Même si elle ne connaît pas beaucoup son coanimateur dans la vie, elle a l’impression qu’il n’est pas un inconnu.

«Je le suis sur Instagram, alors je me plais à dire que je le connais vraiment bien! (rires)»

Mère de famille et femme d’affaires

Julie a vécu la première partie de son été avec l’angoisse de ne pas savoir ce qui l’attendait à l’automne.

«Mon chum vous dirait probablement que je suis plus agréable à vivre présentement. Mais j’essaie de vivre avec un certain lâcher-prise parce qu’après 18 ans dans le milieu des communications, je sais à quel point les sièges sont éjectables.»

Au moment où l’annonce a été faite, elle passait du bon temps en famille en Nouvelle-Écosse. Depuis deux ans, Julie et son clan vivent à Chambly, en Montérégie, ce qui lui permet d’être à 30 minutes de route des studios de TVA.

Elle et son conjoint possèdent six restaurants McDonald’s à Longueuil, à Saint-Lambert et à Laval.

«C’est mon chum qui s’en occupe à temps plein, mais je suis quand même impliquée. Je n’ai pas un rôle effacé. Sauf qu’avec les quatre enfants, c’est sûr que je ne peux pas m’investir autant que je le voudrais.»

Florence a deux ans, Gabriel, six, Charles-Antoine, sept, et Rose-Marie, neuf.

«Je suis très “maman à la maison”. Les journées sont bien occupées!»

Sébastien Benoit: un souhait réalisé

Sébastien Benoit a animé beaucoup de jeux: «Pyramide», «Wizz», «Connivence», «La fureur»...

«Vu mon expérience des jeux, je ne suis pas un choix surprenant. Mais qu’on ait pensé à moi alors qu’une des têtes d’affiche de l’antenne pouvait reprendre le ‘‘show ’’, ça m’a surpris.»

D’autant plus qu’il n’avait rien sollicité.

«J’étais en Italie, en vacances avec ma famille, quand j’ai reçu un appel pour me proposer de passer une audition.»

Les souliers sont grands à chausser, car Guy Mongrain a été le visage de l’émission durant 25 ans.

«Guy serait d’accord avec moi pour dire que les vraies vedettes de ce ‘‘show ’’-là, ce sont les concurrents, le jeu et les émotions qu’on peut y vivre par procuration... Le succès de l’émission repose là-dessus, et ça va continuer comme ça. Les gens vont retrouver la même ‘‘Poule aux œufs d’or’’, les mêmes règlements, à la différence que Julie et moi, on sera deux à l’animer. On va prendre les candidats sous notre aile. Et je pense que le jeu est assez fort pour que les gens continuent de nous suivre.»

Est-ce que ce vent de nouveauté pourrait aussi rajeunir le public?

«Il y a des gens de toutes les générations qui sont venus me féliciter. Ça plaît à tout le monde, même aux enfants. Mon fils, Laurent, qui a cinq ans et demi, c’est la première fois qu’il ‘‘tripe’’ sur quelque chose que je vais faire. Quand je lui demande s’il veut venir avec moi à la radio, il n’a aucun intérêt! Là, il veut venir voir ‘‘La poule’’, les oeufs en vrai...»

Il y a 25 ans...

L’émission a passé le cap des 25 ans l’an dernier. À cette époque, Sébastien en était à ses débuts.

«Mon expérience dans les communications venait de faire 15 heures de radio étudiante par semaine à CISM, la radio de l’Université de Montréal. J’étais à un an de participer à ma première émission télé. J’ai commencé à Radio-Québec (aujourd’hui Télé-Québec); le ‘‘show ’’ s’appelait ‘‘L’été en ville’’ et était animé par Patrick Masbourian. En 1993, je rêvais de faire de la radio, mais j’étais au barreau parce que je savais que, dans le milieu des communications, c’était difficile et qu’il me fallait une autre formation.»

En 1990, il a participé à «Charivari», qu’animait Guy Mongrain.

«J’étais alors étudiant au cégep... C’est dommage parce qu’ils ont perdu cette émission-là; ils voulaient la retrouver pour ma participation aux ‘‘Enfants de la télé’’ mais n’ont pas réussi... Guy Mongrain m’avait demandé: “Qu’est-ce que tu veux faire plus tard?” J’ai dit: “J’aimerais ça vous remplacer un jour à «Charivari».” J’avais l’air du gars un peu “tête enflée”. Guy était parti à rire. En plus, j’étais le premier à jouer. Il fallait trouver des mots avec des lettres mélangées. Et au lieu de donner un indice à ma partenaire pour l’aider à trouver le bon mot, j’ai dit le mot que j’avais devant l’écran, qui était la réponse.

Alors, Guy Mongrain m’a demandé: “Sébastien, voulez-vous me remplacer tout de suite?”» se souvient-il.

Il poursuit: «À l’été 1995, j’ai fait quatre semaines de remplacement à ‘‘Salut Bonjour’’, et l’animateur était... Guy Mongrain!»

En 2003, Sébastien a eu sa seule nomination à ce jour au Gala Artis, qui était le MetroStar à l’époque.

«J’étais en nomination pour ‘‘Wizz’’... et c’est Guy Mongrain qui avait remporté le trophée pour ‘‘La poule aux œufs d’or’’!»

Comme quoi leurs chemins se sont croisés plus d’une fois!