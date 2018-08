La Ville de Québec obtient une nouvelle norme ISO

Deux ans après la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, la Ville de Québec vient d’obtenir à son tour la certification ISO 37120, un indicateur de la qualité de vie des citoyens et de transparence de l’administration municipale.

Cette norme, créée en 2014, mesure 100 indicateurs comme l’environnement, la santé, la sécurité, la mobilité. Les villes qui tentent d’obtenir cette certification doivent fournir une quantité impressionnante d’informations au World Council on City Data (WCCD) afin de se qualifier.

Québec a obtenu la certification platine, la plus haute distinction, et devient ainsi la troisième ville québécoise à recevoir cette certification convoitée, après Saint-Augustin-de-Desmaures et Shawinigan. La norme ISO 37120 est un gage de confiance pour les investisseurs étrangers, a fait valoir la présidente du WCCD Patricia McCarney.

Cette dernière est de passage en ville ces jours-ci et a profité du Congrès annuel de l’Institut d’administration publique du Canada, qui se déroule au Hilton, pour remettre la certification au maire Régis Labeaume, mardi matin. La Ville de Québec a été inscrite officiellement sur le site web du WCCD dans les dernières heures.

«On est très fiers d’avoir ça. Les gens disent souvent qu’il faut se" benchmarker", se comparer et nous, on a choisi de le faire au niveau mondial. C’est une organisation mondiale, ce qui fait en sorte qu’on est maintenant capables de se comparer avec les grandes villes dans le monde», a réagi le maire lors d’une courte mêlée de presse.

La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures , elle, avait obtenu sa certification ISO 37120 en juin 2016.