Le fédéral veut sortir 2 millions de Canadiens de la pauvreté

Le gouvernement fédéral se fixe l'objectif de sortir environ 2 millions de Canadiens de la pauvreté d'ici 2030, grâce à un plan annoncé mardi.

Le fédéral veut réduire de 20% la pauvreté d'ici 2020 (soit environ 900 000 personnes), puis de 50% en 2030 (soit 2,1 millions de Canadiens). Ces cibles sont calculées à partir du taux de pauvreté de 2015, si bien que le gouvernement Trudeau évalue que les mesures mises en place depuis son arrivée au pouvoir auront permis à environ 650 000 personnes de se sortir de la pauvreté l'an prochain.

Pour arriver à ses fins, Ottawa ne compte pas sur de nouveaux programmes ni de nouveaux investissements à proprement parler, mais sur des mesures déjà en place, dont l'allocation canadienne pour enfants et la stratégie nationale sur le logement.

Le fédéral rappelle les sommes déjà annoncées pour réduire la pauvreté, soit 22 milliards entre 2016-2017 et 2018-2019, ainsi que 12 milliards prévus pour 2019-2020.

«Depuis le jour de son élection, notre gouvernement a pris des mesures pour réduire la pauvreté et faire en sorte qu’un plus grand nombre de Canadiens fasse partie de la classe moyenne», a fait valoir Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

Intitulé «une chance pour tous», la stratgie annoncée mardi se veut un guide pour encadrer les mesures fédérales. Elle prévoit notamment qu'une loi soit adoptée par le parlement pour enchâsser les cibles, ce qui assurerait que la réduction de la pauvreté demeurerait une priorité sous les gouvernements suivants.

La stratégie indique qu'Ottawa veut créer un «seuil officiel» de la pauvreté, changer la façon dont elle est calculée et mettre en place un comité consultatif pour suivre la situation.

«L’annonce d’aujourd’hui sur la toute première Stratégie canadienne de réduction de la pauvreté [...] démontre la volonté de notre gouvernement à élargir d’autant plus la classe moyenne», a noté le ministre.