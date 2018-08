Le PQ dévoile sa plate-forme pour l'Est-du-Québec

À moins de 48 heures du déclenchement de la campagne électorale, le Parti québécois a pris les devants en présentant sa plateforme dans l'Est-du-Québec lors d'une conférence de presse tenue à Matane mardi.

Le Parti Québécois souhaite remporter les huit circonscriptions de l'Est-du-Québec le 1er octobre. Lors du dernier scrutin, des représentants de la formation politique se sont fait élire dans six circonscriptions de la région.

Malgré les sondages peu favorables, les troupes péquistes en confiance de parvenir à remplir cet objectif ambitieux. «C’est une promesse, on va travailler fort pour que ça arrive, parce que c’est au bénéfice de nos concitoyens», a clamé le député sortant et candidat du PQ dans Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

«Vous savez, on a beaucoup plus d’ambition pour nos régions et pour le Québec que pour nous-mêmes», a-t-il ajouté.

«La seule façon de donner du pouvoir dans l’Est-du-Québec, ce n’est pas un, ce n’est pas six, mais huit candidats du Parti Québécois à l’Assemblée nationale», a renchéri le député sortant et candidat dans la circonscription de René-Lévesque, Martin Ouellet.

La plateforme électorale du PQ pour l'Est-du-Québec a été présentée par six des huit candidats du parti dans la région, dont le député de Bonaventure, Sylvain Roy, qui combat un cancer.

Le Parti Québécois souhaite notamment supporter la filière éolienne, rendre Internet haute vitesse accessible partout et rapidement et augmenter l'accessibilité aux soins de santé en région. L’enjeu des transports est aussi important pour la formation politique.

«Dans le comté de Gaspé, le chemin de fer est à l’abandon, il n’y a aucun train qui se rend jusqu’à Gaspé, que ce soit pour la marchandise ou les passagers», a expliqué Méganne Perry Mélançon, candidate du Parti Québécois dans la circonscription de Gaspé. Le coût élevé pour le transport aérien régional est aussi dans la mire du PQ.