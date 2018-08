L'Enquête nationale sur les femmes autochtones s'arrêtera à Québec

L'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées s'arrêtera à Québec en septembre, a annoncé la commission mardi.

La Capitale-Nationale figure parmi les quatre dernières villes qui seront visitées par les commissaires d'ici la fin de l'enquête.

La commission s'arrêtera d'abord à Iqaluit, du 10 au 13 septembre, avant un passage à Québec du 17 au 21 septembre. Suivront des arrêts à Winnipeg du 1er au 5 octobre et à St-John's du 15 au 18 octobre.

«En raison de la date limite imposée par le gouvernement pour la conclusion de ses travaux et le dépôt de son rapport final, l’Enquête nationale a dû prendre des décisions difficiles quant au choix des thèmes précis sur lesquels nous concentrerons nos efforts», a expliqué la commissaire en chef Marion Buller, par communiqué.

Ainsi, l'arrêt à Québec permettra de se pencher sur la question des mécanismes de surveillance et de reddition de compte du système de justice pénale. Les autres visites auront pour but de se pencher sur les questions de la violence coloniale, du soutien aux familles, de la protection de l'enfance et de l'exploitation sexuelle.

Amorcée à l'automne 2016, la commission d'enquête a entendu des centaines de témoins et récolté de nombreux témoignages offrant un nouvel éclairage sur la question des femmes autochtones disparues ou assassinées. L'enquête a toutefois été plombée par les départs de nombreux membres importants de l'équipe depuis son lancement.

La commission doit terminer sa collecte de données d'ici le 31 décembre 2018.

Son rapport est attendu au plus tard le 30 avril 2019.