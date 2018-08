L’État ne devrait pas préremplir les déclarations d’impôts, selon l’IEDM

Laisser l’État préremplir les déclarations de revenus des contribuables entraînerait des coûts administratifs importants et des risques d’erreurs, selon une nouvelle étude de l’Institut économique de Montréal (IEDM) publiée mardi.

Dans sa note, l’IEDM indique qu’en 2011, le prélèvement de l’impôt sur le revenu a engendré des coûts administratifs de 627 millions $ pour Revenu Québec et de 4,6 milliards $ pour l’Agence du revenu du Canada.

Alors que certains politiciens proposent que l’État préremplisse les déclarations à la place des contribuables pour en simplifier les procédures, l’IEDM croit qu’un tel système ne fera pas diminuer les coûts pour l’État, car le gouvernement aura besoin de ressources additionnelles pour recueillir les données, calculer les revenus des contribuables, les transmettre et les stocker.

«Pour mettre en place un tel système, le fisc devrait exiger des employeurs, des banques et des organismes de bienfaisance qu'ils lui fournissent les renseignements. Les coûts administratifs augmenteraient pour ces entreprises, qui se transformeraient en sous-traitants de l'État en matière fiscale. Si l'on se fie à l'expérience britannique, les coûts seraient plus importants pour les petites entreprises», explique Kevin Brookes, analyste en politique publiques et coauteur de la publication.

De son côté, Pascale Déry, vice-présidente aux communications de l’IEDM et coauteure de l’étude s’inquiète des risques d’erreurs de calcul du montant des impôts qui pourraient être plus importants: «Des cas de bogues informatiques dans des pays à la fiscalité complexe, comme l'Australie ou la France, ont été signalés».

Pour l’IEDM, la mise en place du système de paie Phénix pour les employés du gouvernement fédéral est une expérience récente qui n’est pas rassurante et qui «soulève des doutes sur la capacité d'un gouvernement à gérer un système de perception des impôts infiniment plus complexe».

La publication souligne qu’avec un tel système placerait le gouvernement dans une position de «conflit d'intérêts» dans la mesure où son objectif est de récolter le plus d'impôt possible, tandis que celui des citoyens est d'en payer moins.

Aussi, laisser l'État préremplir les déclarations d'impôts entraînerait une déresponsabilisation du citoyen, selon la publication: «En s'occupant eux-mêmes de leurs impôts, les citoyens ont l'occasion une fois par année de réfléchir aux finances publiques et à la contribution qu'ils doivent fournir. Une démocratie en santé a besoin que ses citoyens soient en mesure de demander des comptes au gouvernement et de comprendre les impôts qu'on leur demande de payer», a ajouté M. Brookes.