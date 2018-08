L’ex-élu Harout Chitilian rebondit à CDPQ Infra

CDPQ Infra, la filiale de la Caisse de dépôt qui gère le projet du REM, a annoncé mardi que Harout Chitilian, ex-président du conseil municipal de Montréal, devenait directeur exécutif, Affaires corporatives et développement.L’ex-politicien va diriger les équipes des Affaires publiques, Communications et relations médias de CDPQ Infra et du projet du Réseau express métropolitain (REM), qui coûtera plus de 6 milliards $.

«C’est un magnifique défi qui se présente à moi, soit participer à la réalisation et au rayonnement du REM, un projet qui accroîtra le dynamisme du Grand Montréal. Cet engagement s’inscrit en continuité avec mes huit années de service auprès de la communauté», a confié le principal intéressé dans un communiqué.

«Ingénieur de formation, la solide expertise d’Harout ainsi que l’étendue et la qualité de son réseau nous permettront de poursuivre l’excellent travail qui a été accompli par les membres de l’équipe depuis le début de la création de la filiale CDPQ Infra», a souligné Macky Tall, président et chef de la direction de CDPQ Infra.

Ex-vice-président du comité exécutif de l’administration Coderre, M. Chitilian était aussi responsable des dossiers de la jeunesse, de la réforme administrative et de la «ville intelligente».

Ancien d’Union Montréal, Harout Chitilian s'était présenté pour occuper le poste de maire par intérim au lendemain de l'arrestation de Michael Applebaum, en juin 2013. Il était alors président du conseil municipal, rôle qu’il a occupé jusqu’à l’arrivée de Denis Coderre.

Candidat au poste de maire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, Harout Chitilian a été battu par Émilie Thuillier de Projet Montréal, en 2017.