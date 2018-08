Au sommet des intentions de vote à l’aube du déclenchement des élections, François Legault est conscient que les attaques fuseront de toutes parts au cours des prochaines semaines, mais il compte mettre de l’avant son profil de gestionnaire pour démontrer aux Québécois que ses promesses sont crédibles, contrairement à ce que répètent ses adversaires.

Jusqu’à jeudi, Mario Dumont s’entretient avec les chefs des quatre principaux partis provinciaux en vue des élections.

En entrevue avec Mario Dumont, François Legault a estimé qu’une meilleure gestion, surtout de la bureaucratie, et une croissance des revenus suffiront à dégager les marges de manœuvre nécessaires pour baisser les impôts des électeurs et investir dans la qualité des services, notamment en éducation, que François Legault considère comme sa «priorité numéro un».

Cette promesse, les adversaires de François Legault la critiquent déjà, accusant le parti de M. Legault de manquer de crédibilité et d’être irréaliste dans ses propositions.

«Mes adversaires disent que ce n’est pas possible de mettre de l’argent dans le portefeuille et de bien financer les services, moi je pense que oui», martèle pourtant le chef de la CAQ.

Pour un État interventionniste

Même si la CAQ est perçue comme le parti le plus à droite sur l’échiquier politique, François Legault a prôné un État interventionniste au service de l’économie, mardi, lors de son entretien avec Mario Dumont.

«Il ne faut pas être dogmatique. C’est vrai que le développement économique, il y a 25 ans, se faisait par un laisser-faire économique et des impôts très bas, note-t-il [...], mais si les Américains sont capables d’être interventionnistes, si les Allemands, qui ont deux fois plus de manufacturiers toutes proportions gardées, sont capables d’être interventionnistes, il faudrait être naïfs pour ne pas faire la même chose.»

Il entend ainsi imiter les grandes économies mondiales en aidant, par l’entremise d’Investissement Québec, les entreprises qui ont des projets «avec des emplois payants». Il pense entre autres au secteur «manufacturier innovant», où «les emplois sont payés 35 % de plus que la moyenne».

«Le problème au Québec, ce n’est pas le chômage, ce n’est pas le nombre d’emplois, c’est la qualité des emplois. On a une pénurie d’emplois à 25, 30, 40 $ de l’heure», tranche-t-il.

Une politique d’immigration controversée

Un gouvernement caquiste obligera les nouveaux arrivants à réussir un test de français et de valeurs dans les trois premières années suivant leur arrivée, sans quoi ceux-ci se trouveront dans l’illégalité et seront renvoyés dans leur pays.

«Ils [les nouveaux arrivants] n’obtiendront pas leur citoyenneté tant qu’ils ne réussiront pas ces tests, détaille M. Legault. Ils se retrouvent comme des touristes qui seraient ici depuis plus de six mois, donc dans un statut illégal, et ils n’ont pas le droit de rester ici.»

Cette politique d’intégration a fait beaucoup réagir, mais François Legault ne croit pas que son parti est allé trop loin et ouvre même maintenant la porte à «des cas d’exception».

«Faudrait vraiment être de mauvaise foi pour ne pas être capable d’apprendre le français en trois ans et s’il y a des personnes qui ont des problèmes d’apprentissage, on va être compréhensifs», tempère-t-il.

En matière d’immigration, la CAQ promet également de revoir à la baisse les seuils en fonction de la «capacité d’intégration actuelle» du Québec et de sélectionner les immigrants en fonction des besoins économiques, notamment en région, où le manque de main-d’œuvre est criant.

Le «Québec d’abord» à l’intérieur du Canada

Élu pour la première fois à l’Assemblée nationale en 1998 sous la bannière péquiste, François Legault a depuis abandonné la question souverainiste pour fonder la CAQ. Si ce changement radical d’allégeance continue de nourrir les attaques de ses adversaires, le principal intéressé estime que sa «réconciliation avec le Canada» tombe sous le sens.

«On a la liberté de faire beaucoup de choses à l’intérieur du Canada, a-t-il déclaré à Mario Dumont. Je pense à l’éducation, grâce à Paul Gérin-Lajoie, en santé et en économie, on a beaucoup de pouvoirs en économie.»

M. Legault affirme que trop longtemps, les politiciens se positionnaient selon la dualité souverainiste-fédéraliste, alors que les Québécois, affirme-t-il, ne veulent plus entendre parler du débat constitutionnel. C’est la raison pour laquelle le programme de la CAQ prône une mentalité «Québec d’abord» à l’intérieur du Canada.

«On va, par étape, demander des pouvoirs additionnels à Ottawa avec l’appui d’une majorité de Québécois. Je pense entre autres à l’immigration, à la langue et à la culture, explique-t-il. Oui, je me suis réconcilié avec le Canada, mais ce sera toujours le Québec d’abord.»

