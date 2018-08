Deux jours après la sauvage agression de deux enfants par un chien de race pitbull à Montréal-Nord, la règlementation sur les animaux domestiques adoptée par la Ville de Montréal ne fait pas l’unanimité.

Pour la sœur de Christiane Vadnais décédée après avoir été violemment attaquée par un pitbull en 2016, ce genre d’événement aurait pu être évité.

«On ne dit pas que les pitbulls peuvent être très dangereux. C’est comme s’ils étaient les victimes», déplore-t-elle.

Lise Vadnais critique la nouvelle règlementation adoptée par l’administration Plante qui ne souhaite plus viser une race de chien en particulier.

«On met la population en danger parce qu’on lui dit que les pitbulls ne sont pas plus dangereux que les autres chiens. Je trouve ça épouvantable!», explique-t-elle.

Manque de sensibilisation

Elle soutient que les pitbulls sont des chiens dangereux et que le manque de sensibilisation auprès de la population entraîne ce genre d’incident.

«Les pitbulls sont imprévisibles et quand ils attaquent, ils s’acharnent. (...) Le pitbull veut aller jusqu’au bout... jusqu’à tuer», croit-elle. «Quand on est dans le déni, on met la population en danger», ajoute-t-elle.