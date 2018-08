Les délibérations se prolongent au procès de Paul Manafort

Les délibérations se prolongeaient mardi pour un quatrième jour dans le procès pour fraudes fiscale et bancaire de l'ex-chef de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, premier gros test public pour le procureur spécial qui enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine.

Les douze jurés, qui doivent parvenir à un verdict unanime sur dix-huit chefs d'accusation, ont semblé divisés en fin de matinée sur l'un de ces chefs.

Ils ont adressé par écrit la question suivante au juge T.S Ellis, qui l'a lue en audience publique: «Si nous ne pouvons parvenir à un consensus sur un seul chef, comment devons-nous remplir le formulaire du verdict sur ce chef et qu'est-ce que cela veut dire pour le verdict final?»

Le magistrat ne leur a pas répondu directement, mais a cité des précédents et ses instructions --«vous n'êtes pas partisans, vous êtes juges»-- avant de les enjoindre à reprendre leurs délibérations jusqu'à parvenir à un verdict unanime.

«Il est de votre devoir de parvenir à un verdict si vous le pouvez», a-t-il ajouté.

Avant leur entrée dans la salle d'audience, le juge avait affirmé que cette question n'était pas «exceptionnelle ou inhabituelle» et qu'il ne comptait pas, pour l'instant, leur demander s'ils étaient unanimes sur les autres chefs... mais que leur question semblait aller dans ce sens. Il le fera si le blocage continue, a-t-il précisé.

Présentant pour certains des traits tirés après trois semaines de procès, les jurés --six femmes et six hommes-- ont suivi attentivement ses explications. Paul Manafort, lui, a regardé droit devant lui en direction du juge.

Le jury a repris ses délibérations à huis clos vers midi dans une salle assez grande pour contenir les centaines de documents --factures, courriels, déclarations d'impôts-- présentés par l'accusation contre l'ancien lobbyiste de renom, âgé de 69 ans.

Ce procès est le premier à découler de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller, chargé notamment d'enquêter sur une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016 et Moscou.

Mais il ne concerne que les finances personnelles de Paul Manafort, qui s'est vastement enrichi en Ukraine auprès de l'ex-président Viktor Ianoukovitch, soutenu par Moscou. La Russie et le président américain ont à peine été évoqués au cours des douze jours d'audience.

Peu importe: assaillant sans relâche une enquête qu'il considère comme une «chasse aux sorcières», Donald Trump n'a pas hésité à commenter la procédure en cours, affirmant vendredi que Paul Manafort était «quelqu'un de très bien» et que ce procès marquait un «jour très triste» pour les États-Unis.

M. Manafort est accusé de fraudes fiscale et bancaire liées aux dizaines de millions de dollars tirées de ses activités de conseil auprès de Viktor Ianoukovitch, jusqu'à sa fuite d'Ukraine en 2014.

Il est accusé d'avoir ensuite trompé des banques sur ses finances pour obtenir des prêts, lorsque ses revenus se sont asséchés.

Ces faits ont été découverts au cours de l'enquête du procureur Mueller. Un acquittement, semblant improbable, serait un gros coup pour son équipe d'enquêteurs.