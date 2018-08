Québec aide financièrement Métaux BlackRock

Le gouvernement Couillard a décidé de ne pas attendre le rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) pour aider financièrement l'entreprise Métaux BlackRock.

Les ministres Dominique Anglade et Jean D'Amour étaient à Saguenay mardi matin pour annoncer une participation financière de 248 millions $.

Le projet, évalué à plus d'un milliard $, prévoit la construction d'une mine de fer et de titane au nord de Chibougamau.

L'implantation d'une usine de deuxième transformation dans le secteur de Grande-Anse permettra aussi à Développements Port Saguenay, une filiale de l'Administration portuaire de Saguenay, d'obtenir sa part du gâteau. Ainsi, 63 millions $ serviront à mettre en place les infrastructures nécessaires à l'implantation de l'usine.

Près de 800 emplois seront créés lors de la construction et plus de 500 lors de l'exploitation de la mine et de l'usine.

La vice-première ministre et ministre de l'Économie, Dominique Anglade, s'est défendue d'en faire l'annonce quelques jours avant le lancement de la campagne électorale. «Le dossier a été attaché, il y a deux semaines seulement», a-t-elle précisé.

Le rapport du BAPE est attendu en octobre prochain.