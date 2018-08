Riche programmation pour le 24e Festival international de littérature

Un rassemblement de 250 écrivains et créateurs liés à diverses disciplines participeront au 24e Festival international de littérature (FIL) qui se tiendra du 21 au 30 septembre un peu partout à Montréal.

Au total, 23 lieux – dont la Place des Arts, le Théâtre Outremont, le Lion d’or et l’Espace GO – accueilleront une ou plusieurs manifestations artistiques. Une grande partie de ces dernières seront présentées pour la toute première fois.

Parmi le riche éventail de propositions, on note des spectacles littéraires, des concerts et des mises en scène de romans bien connus.

En ouverture de l’événement, le public pourra découvrir, le 21 septembre, l’œuvre «Océans» née du premier récit du comédien James Hyndman. Évelyne de la Chenelière l’appuiera sur la scène de la Cinquième salle de la Place des Arts.

Lors de la clôture du festival, des artistes tels que Émilie Bibeau, Sophie Desmarais, Thomas Hellman et Pascale Montpetit liront pour la toute première fois des textes alors que des musiciens improviseront avec eux au Théâtre de Quat’sous lors de la soirée «Notre bibliothèque – À vos livres», le 30 septembre.

Entre les deux, moult occasions de découvertes et de surprises, comme celle proposée par la Ligue d’improvisation littéraire qui verra l’équipe des écrivains (Simon Boulerice, Yves Beauchemin, India Desjardins et Claudia Larochelle) affronter celle des acteurs (Réal Bossé, Simon Boudreault, Diane Lefrançois et Marie Michaud) le 27 septembre, entre les murs de la Cinquième salle de la Place des Arts.

Pour tous les détails de la programmation du FIL et l’achat de billets: festival-fil.qc.ca.