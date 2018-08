Son défi pour la planète fait des petits

Une femme de 20 ans a lancé un défi qui est devenu viral sur Facebook pour inciter les gens à nettoyer l’environnement autour d’eux.

Marianne Riendeau, de Rosemère, a décidé d’amener avec elle un sac à déchets samedi soir lors d’une sortie en patin à roues alignées. Elle a par la suite lancé le défi sur Facebook aux gens de faire la même chose.

Moins de 48 heures plus tard, elle avait déjà reçu des dizaines de photos de gens qui l’ont imitée. Son statut Facebook avait été partagé plus de 2000 fois.

«Il y a des vidanges partout. Les gens ne font pas attention à notre terre», se désole la femme qui a rempli un gros sac à vidanges en moins de 20 minutes samedi soir.

Elle est surprise que son défi ait fonctionné autant et aussi vite. «On est dehors et on fait du sport en même temps que préserver notre planète», explique-t-elle.

Au départ, trois de ses amis lui ont envoyé une photo d’eux ramassant les ordures.

«Là, j’ai compris que cela pouvait faire boule de neige», dit-elle. Elle a été félicitée par des lecteurs, dont plusieurs lui ont envoyé une photo.

«Je n’en revenais pas», dit-elle.

La jeune femme qui veut devenir professeure à l’école secondaire ne s’attendait pas à ce que ses photos deviennent aussi populaires en peu de temps.

Elle travaille maintenant pour que le défi s’étende à l’extérieur de Montréal et à travers le pays et le monde un peu à la manière du Ice Bucket Challenge de 2014 qui visait à ramasser des fonds pour la sclérose latérale amyotrophique.

Pas pour la gloire

«Je suis même prête à rencontrer les fondateurs de Facebook et de Microsoft s’ils font mon challenge», dit-elle avec humour.

Elle précise que s’ils ont fait le Ice Bucket Challenge pour quelques êtres humains atteints d’une maladie grave, ils pourraient bien le faire pour la planète Terre qui est atteinte d’une grave maladie.

«Je n’ai pas d’enfant. Je ne le fais pas pour l’argent ou la gloire. Ça donne un sens à ma vie et à la vie des gens», précise-t-elle.

Celle qui entre à l’Université du Québec à Trois-Rivières en septembre veut devenir professeure pour apprendre aux jeunes le français, l’anglais, mais aussi l’importance de notre habitat.

«Je vais leur apprendre ces deux langues en leur parlant d’environnement. Je vais faire d’une pierre, deux coups», dit-elle.