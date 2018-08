Un autre Noël avec les Wainwright à Montréal

Rufus et Martha Wainwright fêteront deux fois Noël sur scène à Montréal cette année. Ils présenteront leur spectacle «Noël Nights en famille» les 21 et 22 décembre au MTelus, a annoncé l’équipe du Festival international de jazz de Montréal (FIJM) mardi.

Les auteurs-compositeurs-interprètes canado-américains mettent ainsi fin à une pause de trois ans pour ce concert à Montréal. Depuis 2005, des représentations de l’initiative créée par la famille Wainwright/McGarrigle ont également été offertes à New York, Los Angeles, San Francisco et Nashville.

Pour ces deux prochains rendez-vous, frère et sœur célébreront le temps des Fêtes en compagnie de leur tante, Anna McGarrigle, et de plusieurs invités tels que Michel Rivard, Ariane Moffatt, Patrick Watson, Elisapie, Safia Nolin et Tire le Coyote.

Comme la tradition le veut, l’événement-bénéfice servira à amasser des fonds pour la lutte contre le cancer.

Un virtuose

Toujours dans le cadre de la programmation proposée à l’année par le FIJM, Jean-Michel Blais poursuivra sa collaboration avec l’événement en mai.

Après avoir joué devant une Maison symphonique pleine à la fin du mois de juin, le pianiste virtuose proposera un spectacle pop-classique le 2 mai au Monument-National. Le musicien compte deux albums à son actif, «Cascades» et «Dans ma main», sortis en 2017 et 2018.

La vente générale des billets pour le spectacle «Noël Nights en famille» et celui de Jean-Michel Blais s’amorcera vendredi à midi, respectivement au telus.com et au monumentnational.com.