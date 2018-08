Atterrissage d'urgence réussi pour l'avion qui transportait Post Malone

Plus de peur que de mal pour le rappeur Post Malone: le jet privé dans lequel il prenait place et dont les pneus ont crevé au décollage a réussi à atterrir sécuritairement près de New York, rapportent plusieurs médias américains.

Jim Peters, un des porte-paroles de la Federal Aviation Administration, a affirmé au magazine Variety que deux des pneus du Gulfstream ont crevé lors du décollage à 10h50, depuis l'aéroport de Teterboro au New Jersey. L'aéronef se dirigeait vers la ville de Luton, en Angleterre.

Post Malone aboard plane attempting to make emergency landing after blowing out tires: report https://t.co/l0Q5yccDT6 — Fox News (@FoxNews) 21 août 2018

Le pilote a rapidement réalisé ce qui s'était produit et s'est mis à faire des cercles au-dessus de l'aéroport de Teterboro pendant 30 minutes, avant que l'avion ne soit détourné.

«Monsieur, nous avons senti un des pneus éclater, nous devrons peut-être revenir ici, a déclaré le pilote à la tour de contrôle. Nous devons revenir.»

#BREAKING: Post Malone's Private Plane Circling for Emergency Landing After Tires Blow https://t.co/Yon87xxsPx — TMZ (@TMZ) 21 août 2018

Post Malone y serait à bord en compagnie de toute son équipe, à la suite de son passage aux MTV Video Music Awards, affirme TMZ.

Il a effectué depuis plusieurs heures des cercles au-dessus du sud de l'État du Connecticut afin de brûler le plus de carburant possible et de rendre l'atterrissage plus sécuritaire.

Selon la plateforme spécialisée NYCAviation, des pneus crevés ne sont pas une occurrence rare. Les experts s'y font rassurants sur le déroulement de la procédure.