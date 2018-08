Une candidate de la CAQ a toujours son compte Twitter du PLQ

La nouvelle candidate de la CAQ dans Sainte-Marie-Saint-Jacques fait partie de la longue liste de transfuges s'étant déjà présentés pour une autre formation politique dans le passé...

Anna Klisko a porté les couleurs du Parti libéral du Québec (PLQ) en 2014 dans la même circonscription, mais n’a visiblement pas fait le ménage de son compte Twitter avant de faire le saut avec la Coalition avenir Québec (CAQ), mardi.

D’ailleurs, l’ensemble de ses publications date de la campagne électorale qu’elle a menée en 2014 en briguant les suffrages avec le Parti libéral.

«Elle n'a pas accès à son Twitter depuis 2014. Elle n'a pas non plus les mots de passe puisqu'elle n'est plus en contact avec la personne avec qui elle travaillait. Cette page Twitter n'appartient pas à la candidate. Elle appartient au Parti libéral du Québec. Elle n'y a plus accès», a expliqué l'attaché de presse de la Coalition Avenir Québec, Ewan Sauves.

N'en demeure pas moins que cette page peut être embarrassante pour la nouvelle caquiste.

D'ailleurs, au moment d'écrire ces lignes, Anna Klisko n'avait toujours pas de page Twitter ou Facebook aux couleurs de la CAQ.

–Avec la collaboration de François Cormier