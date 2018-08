Une nouvelle saison toute québécoise à la Tohu

Pour célébrer ses 15 ans, la Tohu offrira en 2018-2019 une programmation de cirque entièrement québécoise.

Sept productions de compagnies du Québec se succéderont ainsi dans la grande salle circulaire : le spectacle éponyme de la troupe «Machine de cirque», «Passagers», des 7 Doigts, «Le Songe d’une nuit d’été» du Trident et de FlipFabrique, le «Tournoi Impro Cirque» des Improduits et «Le Bibliothécaire», de la formation Le Gros Orteil.

La Tohu proposera également pour une quatrième année sa série Coups de cœur, et les artistes de l’École nationale de cirque s’y produiront comme le veut la tradition.

De plus, l’établissement présentera deux codiffusions, soit «Hotel», nouvel opus du Cirque Éloize, à la Place des Arts, et «L’Homme de Hus», de la compagnie française L’Immédiat, à la Chapelle Scènes Contemporaines.

Un grand volet de la nouvelle saison est aussi consacré aux enfants et à la famille. La Tohu accueillera en outre des expositions d’art visuel, de même que la 10e édition du festival Montréal complètement cirque.

Pour plus d’informations sur les 15 ans de la Tohu et son catalogue 2018-2019, on peut consulter son site officiel (www.tohu.ca).