Une soirée de célibataires qui fait naître l’amour!

La soirée organisée en juin dernier pour les nouveaux arrivants célibataires dans La Matanie donne des résultats étonnants. Des couples se sont formés après cette activité.

Le Service des nouveaux arrivants de la Matanie et l'organisme Place aux jeunes ont organisé cet événement pour favoriser la rétention des nouveaux arrivants et des jeunes et moins jeunes célibataires du secteur. Plusieurs songeaient à quitter la région, car ils ne réussissent pas à trouver l'âme soeur dans La Matanie.

L'événement s'est très bien déroulé. Les participants ont apprécié la soirée qui se voulait sans prétention et conviviale.

«Ça nous a surpris de voir à quel point on s'est fait remercier pour cette activité. Il y a même des gens qui nous écrivent pour nous dire qu'ils étaient en couple depuis cet événement-là (...) Pour nous, c'était inespéré parce qu'on a beau faire une soirée comme ça, les chances que se forment un couple... On sait que quelques couples se sont formés», explique Fanny Allaire-Poliquin, chargée de projet au service d'accueil des nouveaux arrivants de la Matanie.

Beaucoup ont créé des liens avec de nouvelles personnes permettant d'élargir leurs contacts dans la région.

La demande est si forte que les organismes vont organiser une deuxième soirée de célibataires. La date n'est pas encore connue.